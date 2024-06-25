國泰金上修全年GDP至3.6%
國泰金控（2882）昨（24）日舉行今年第2季「台灣經濟氣候暨金融情勢」發表會，上調台灣全年GDP從3％至3.6％，CPI由1.9%調升至2.1％，預料央行至年底前將維持政策利率不變，第3季金融情勢指數（FCI）將續處「寬鬆」區間。
參與國泰金產學團隊的中央大學經濟系教授徐之強解釋，團隊研判，考量主要央行將維持或放鬆政策緊縮力道。展望第3季，市場持續關注Fed降息前景，加上美國總統大選熱度升溫，金融市場波動可能提高，但台灣景氣動能向上，預期FCI將續處「寬鬆」區間。
另外，預料第3季AI結構性需求支持出口較高成長，搭配廠商擴大資本支出帶動投資回溫，且股市穩健為民間消費帶來正面支撐，抵消物價偏高的影響，月GDP成長動能將溫和攀高。
徐之強強調，台灣半導體與電子產業是強項，尤其是人工智能應用逐步發酵，帶動科技業出口表現與相關投資，下半年相關投資預期會有更好的成長，整體AI結構性需求將支持出口，帶來較高成長。
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