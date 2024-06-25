快訊

未來1周每天午後雷陣雨 熱爆恐飆38度極端高溫

黃國昌：超思進口蛋數量 農業部少報600萬顆

國泰金上修全年GDP至3.6%

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

國泰金控（2882）昨（24）日舉行今年第2季「台灣經濟氣候暨金融情勢」發表會，上調台灣全年GDP從3％至3.6％，CPI由1.9%調升至2.1％，預料央行至年底前將維持政策利率不變，第3季金融情勢指數（FCI）將續處「寬鬆」區間。

參與國泰金產學團隊的中央大學經濟系教授徐之強解釋，團隊研判，考量主要央行將維持或放鬆政策緊縮力道。展望第3季，市場持續關注Fed降息前景，加上美國總統大選熱度升溫，金融市場波動可能提高，但台灣景氣動能向上，預期FCI將續處「寬鬆」區間。

另外，預料第3季AI結構性需求支持出口較高成長，搭配廠商擴大資本支出帶動投資回溫，且股市穩健為民間消費帶來正面支撐，抵消物價偏高的影響，月GDP成長動能將溫和攀高。

徐之強強調，台灣半導體與電子產業是強項，尤其是人工智能應用逐步發酵，帶動科技業出口表現與相關投資，下半年相關投資預期會有更好的成長，整體AI結構性需求將支持出口，帶來較高成長。

國泰金控 央行

延伸閱讀

國泰產學團隊：台股攀高風險高 股民謹慎評估投資

房租通膨雙螺旋！電價推升CPI 國泰金產學團隊：台灣得面通膨課題

中國式現代化藍皮書：2035年GDP達3萬美元

人氣散了？金控股東人數下滑 存股族「棄壽險、抱銀行」

相關新聞

M1B、M2維持「死亡交叉」央行：市場資金仍充裕

中央銀行昨（24）日公布5月金融情況，當月貨幣總計數中，M1B年增率回升至5%，M2年增率降至6.04%，連兩降，雖然維...

外幣存款連三月寫新高 4月底餘額衝14.5兆

美國降息預期淡化，美元雙率持續高位，推升國銀外幣存款量。據金管會統計，2024年4月底國銀外幣存款餘額14兆5,002億...

專家看日圓 換匯時點到

美元續強，日圓兌美元續貶逼近160，臺銀日圓現鈔賣出價昨（24）日早上第一盤以「0.2063」開出，再創34年新低價，若...

四家國銀教戰贏的策略 下半年投資股債並進

時序即將進入2024年的下半年，隨著美國聯準會（Fed）6月利率決策會議維持基準利率不動，四家國銀也對景氣擴張、降息時間...

國泰金上修全年GDP至3.6%

國泰金控昨（24）日舉行今年第2季「台灣經濟氣候暨金融情勢」發表會，上調台灣全年GDP從3％至3.6％，CPI由1.9%...

彰銀挺都更 建成大樓動土

彰化銀行響應政府推動都更及危老重建政策，活化自有資產，加速推動都更、危老重建速度，繼北門、天津街都更案完工後，建成大樓興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。