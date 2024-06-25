四家國銀教戰贏的策略 下半年投資股債並進

時序即將進入2024年的下半年，隨著美國聯準會（Fed）6月利率決策會議維持基準利率不動，四家國銀也對景氣擴張、降息時間、國際政經局勢做出分析，預期聯準會最快9月啟動降息，今年降息幅度將落在1至2碼。在美國總統大選和央行政策變動影響下，股債輪動將更加快速，建議股債並進。

北富銀預估，全球景氣在下半年維持溫和成長，美國經濟軟著陸為基本情境。聯準會可能還會維持高利率一段時間，預期最快在9月降息，今年降息幅度將落在1至2碼。

國銀看2024下半年投資策略

北富銀表示，美股目前位於高檔，科技股漲幅過大，短線回檔修正機率高。投資人可一方面布局科技，另一方面，加碼醫療與公用事業等防禦類股以降低風險。債市方面，隨著美國消費動能放緩與聯準會降息時點的靠近，債市有望迎來一波行情，投資人可關注兼具安全性及較高殖利率優勢的美國公債或投資等級債作為配置核心。

國泰世華銀指出，這次FOMC會議結果後，8月23日舉行的傑克森洞央行年會將是觀察今年降息1碼或2碼的重要分水嶺。若6、7月通膨進一步取得進展，9月仍可能降息。但若數據改善不如預期，降息時點可能會進一步推遲至12月。

股市目前漲幅偏大，且漲勢集中於大型科技股，加上美債殖利率偏高限縮評價修復空間，操作上不宜追高。AI趨勢有利相關企業獲利逐季增長，漲多拉回可視為逢低布局的良機；長線在資金效應下不改股市利多展望，惟應注意股市族群在獲利表現上分化明顯。

中信銀表示，美國經濟不墜使得通貨膨脹下滑速度緩慢，美國第3季仍將採取預防性降息，以避免經濟硬著陸，而降息預期幅度將由7碼大幅縮減至1至2碼，但市場樂觀情緒、聯準會放緩縮表，有效穩定市場流動性。建議留意製造業景氣、降息、政治及地緣風險，可採股債並進、成長價值兼顧及分散投資天期的平衡策略。

台新銀表示，今年AI相關題材緊抓投資人目光，根據倫敦證交所預測，科技股第2季獲利成長率仍高達16.6%，且其他產業獲利成長與科技類股的差異性將逐步縮小，加上美國總統大選和央行政策變動所帶來的不確定性，台新銀預期股債輪動將更加快速，由科技股的「一枝獨秀」將轉為各產業間的「百花齊放」的局面。

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