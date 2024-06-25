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國銀Q1員工貢獻284萬 增11%

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

中央銀行昨（24）日公布今年第1季本國銀行主要財務以及營運表現，季底全體本國銀行稅前盈餘1,413.1億元，以全體國銀員工人數計算，每位員工貢獻284.2萬元，較去年同期255.5萬元，年成長11％，也較去年年底的231.2萬元大幅成長。

據央行統計，今年銀行員工貢獻度，以花旗銀的1,514.4萬元最多，京城銀（2809）910.9萬元居次，如果排除中國輸出入銀行，上海商銀則以686.9萬元居第三，第四名後依序為滙豐銀672.6萬元、兆豐銀624.9萬元。等同前五名中，就有兩名為外商銀行，兆豐銀是唯一公股行庫。

國銀業者認為，花旗銀出售台灣消金業務後，留下企金業務，撇除消金獲客成本較高，而企金主要為聯貸獲利及客戶都為國際型供應鏈的大型上市櫃台灣公司，加以員工數減少，才使花旗銀員工貢獻度更加突出。

臺灣銀行以509.3萬元位於第六名，第七名後依序為泰世華銀的461萬元、北富銀的426.5萬元、中信銀的423.6萬元、王道銀的408.1萬元。

總計第1季前五大員工貢獻度銀行，平均每位員工貢獻金額都超過600萬元，第六名到第十名也都超過400萬元。整體來看，每一位銀行員平均貢獻獲利超過200萬元的國銀，共有27家，去年同期則僅有25家。

另外，京城銀以及上海商銀也因為員工人數較大型金控來得少，使員工貢獻度過往都排名在前段班。

上海商銀 兆豐銀

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