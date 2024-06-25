快訊

未來1周每天午後雷陣雨 熱爆恐飆38度極端高溫

黃國昌：超思進口蛋數量 農業部少報600萬顆

專家看日圓 換匯時點到

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
日圓。路透
日圓。路透

美元續強，日圓兌美元續貶逼近160，臺銀日圓現鈔賣出價昨（24）日早上第一盤以「0.2063」開出，再創34年新低價，若與年初換匯高點1月2日的0.2217元相較，換新台幣10萬元，可多換到3.3萬日圓，相當於省下快一家四口東京迪士尼門票錢。

富邦金首席經濟學家羅瑋分析，160可以說是日本財務省的底線，因此預測會下令進場干預。對於想換匯的台灣民眾，現在是一個不錯的時間點。

由於市場預期美國聯準會（Fed）可能延後降息，日圓兌美元匯率逼近160大關，且臨近4月29日創下160.17日圓的34年來谷底，日本當局出手介入市場，昨日早盤日圓兌美元匯率一度來到159.926。

羅瑋分析，日圓從上周開始一路下滑，主因有兩個，第一是市場原預期日本央行可能會宣布縮減購債規模，7月可能進一步升息，沒想到日本央行沒有任何表示，市場期待落空，導致日圓快速走貶；第二是中國大陸調整人民幣中間價，使得人民幣貶破7.25元，相互影響下，導致昨日的局勢出現。

日圓 日本央行

延伸閱讀

人為干預氣候太危險？ 專家籲應實施監管

打了勾勾不能忘！ 何欣純邀太空專家到校導讀

專家評拜川首場辯論是「本屆選舉重大轉折點」 任何失誤可能籠罩數月

日圓換匯見0.2063元 換10萬台幣省下快4張東京迪士尼門票

相關新聞

M1B、M2維持「死亡交叉」央行：市場資金仍充裕

中央銀行昨（24）日公布5月金融情況，當月貨幣總計數中，M1B年增率回升至5%，M2年增率降至6.04%，連兩降，雖然維...

外幣存款連三月寫新高 4月底餘額衝14.5兆

美國降息預期淡化，美元雙率持續高位，推升國銀外幣存款量。據金管會統計，2024年4月底國銀外幣存款餘額14兆5,002億...

專家看日圓 換匯時點到

美元續強，日圓兌美元續貶逼近160，臺銀日圓現鈔賣出價昨（24）日早上第一盤以「0.2063」開出，再創34年新低價，若...

四家國銀教戰贏的策略 下半年投資股債並進

時序即將進入2024年的下半年，隨著美國聯準會（Fed）6月利率決策會議維持基準利率不動，四家國銀也對景氣擴張、降息時間...

國泰金上修全年GDP至3.6%

國泰金控昨（24）日舉行今年第2季「台灣經濟氣候暨金融情勢」發表會，上調台灣全年GDP從3％至3.6％，CPI由1.9%...

彰銀挺都更 建成大樓動土

彰化銀行響應政府推動都更及危老重建政策，活化自有資產，加速推動都更、危老重建速度，繼北門、天津街都更案完工後，建成大樓興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。