專家看日圓 換匯時點到
美元續強，日圓兌美元續貶逼近160，臺銀日圓現鈔賣出價昨（24）日早上第一盤以「0.2063」開出，再創34年新低價，若與年初換匯高點1月2日的0.2217元相較，換新台幣10萬元，可多換到3.3萬日圓，相當於省下快一家四口東京迪士尼門票錢。
富邦金首席經濟學家羅瑋分析，160可以說是日本財務省的底線，因此預測會下令進場干預。對於想換匯的台灣民眾，現在是一個不錯的時間點。
由於市場預期美國聯準會（Fed）可能延後降息，日圓兌美元匯率逼近160大關，且臨近4月29日創下160.17日圓的34年來谷底，日本當局出手介入市場，昨日早盤日圓兌美元匯率一度來到159.926。
羅瑋分析，日圓從上周開始一路下滑，主因有兩個，第一是市場原預期日本央行可能會宣布縮減購債規模，7月可能進一步升息，沒想到日本央行沒有任何表示，市場期待落空，導致日圓快速走貶；第二是中國大陸調整人民幣中間價，使得人民幣貶破7.25元，相互影響下，導致昨日的局勢出現。
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