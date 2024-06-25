外幣存款連三月寫新高 4月底餘額衝14.5兆

美國降息預期淡化，美元雙率持續高位，推升國銀外幣存款量。據金管會統計，2024年4月底國銀外幣存款餘額14兆5,002億元，已連三個月「月月寫新高」，累計前四月大增4,756億元刷史上同期次高。史上新高是2022年美國暴力升息時，當年前四月暴增了7,082.5億元。

值得注意的是，若以4月期底美元匯率32.542元換算，美元計價的外幣存款量卻是不增反減。

近十年外幣存款餘額概況

據數據顯示，4月底外幣存款餘額是4,456億美元，4月續減17億美元，連二衰，累計前四月減少107億美元，意味這波外幣存款量飆升，恐都是美元升值而推升的「虛胖」。

金管會官員解釋，4月美元計價的外幣存款量持續衰退，主因是客戶支付貨款、財務操作及資金調度，如各企業戶開始因應配發股利而將美元存款，改為配置新台幣存款，壓抑了外幣存款量能；銀行主管則說，也觀察到企業戶將部分外幣存款轉向投資高收益海外債。

那麼，外幣存款量後市會續增嗎？一家大型民營銀行認為，市場對聯準會降息預期淡化，美元利率仍處高檔下，估外幣存款量將維持高水位或緩升；但另一家公股行庫則表態，5月美元已略為回檔，後市仍有諸多變數。

金管會從2004年開始統計國銀外幣存款數字，這18年來，以2022年美國開啟暴力升息，使外存全年大增1兆7,584億元，年增額創史上最大量；2023年暫停升息後，全年外存量僅增加2,285億元，增額僅是2022年全年的13%。

2024年市場預期美元雙率將續持高位，似有重現2022年外存量大增光景。4月底外幣存款餘額14兆5,002億元，月增1,918億元或1.3%，年增7,962.8億元是2023年一整年的3.4倍，更達到2022年高峰的四成，年增攀升到5.81%的近八個月最高。

再進一步以前十大外幣存款行來看，4月底年增率持續雙位數成長者，是中信銀、北富銀、臺銀和合庫四家銀行，又以中信銀年增16.4%、北富銀15.5%、臺銀13.5%較上月走升，成長動能未減。

4月底前五大外幣存款行，全擠入「兆元俱樂部」，是史上單月最多家登上「兆元榜」者。前五大是中信銀、兆豐銀、北富銀、臺銀和玉山銀，其中臺銀以221.5億元擠掉玉山銀排名第四大。

4月底前五大外幣存款行是，中信銀1兆4,560億元居冠，兆豐銀1兆1,862億元，北富銀1兆1,284億元，臺銀1兆325.6億元，玉山銀是1兆104億元。

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