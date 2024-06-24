哪家國銀員工最會賺？這銀行第1季「每人狂賺1514萬」奪冠

中央銀行24日公布今年第1季本國銀行主要財務以及營運表現，季底全體本國銀行稅前淨利1,413.12億元，以全體國銀員工人數計算，每位員工貢獻284.27萬元，較去年同期255.52萬元，年成長11％，也較去年年底的231.23萬元大幅成長。市場等待，央行3月升息半碼效應，將在第2季反映。

根據央行統計，今年員工貢獻度的銀行，為花旗銀的1,514.4萬元登頂，京城銀（2809）以910.99萬元居次，如果排除中國輸出入銀行，上海商銀則以686.90萬元居於第三名，第四名後續依序為滙豐銀的672.66萬元、兆豐銀的624.95萬元。等同前五名中，就有兩家為外商銀行，而兆豐銀是唯一一間公股行庫。

國銀業者認為，花旗銀在出售台灣消金業務後，留下企金業務，撇除消金業務的獲客成本較為高昂，而企金業務站在聯貸獲利，以及客戶都為國際型供應鏈的大型上市櫃台灣公司，加以員工人數減少，才促使花旗銀的員工貢獻度進一步更加突出。

後續，台灣銀行以509.39萬元位於第六名，第七名後續依序為泰世華銀的461.07萬元、北富銀的426.54萬元、中信銀的423.65萬元、王道銀的408.10萬元。

總計今年第1季前五大員工貢獻度銀行，平均每位員工貢獻金額都超過600萬元，第六名到第十名的銀行員工貢獻度，也都超過400萬元。整體來看，每一位銀行員平均貢獻獲利超過200萬元的國銀，共有27家，去年同期則僅有25家。

另外，京城銀以及上海商銀也因為員工人數較大型金控來得少，促使員工貢獻度過往都排名在前段班。

至於三家純網銀，則受到損益尚未兩平，以及未有實體分行，業務擴展不如一般銀行或是金控下的銀行，包括將來銀行、連線銀行以及樂天銀行，都尚未創造獲利貢獻度。

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