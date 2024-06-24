台新銀行73億元現增入帳 台新人壽盈餘轉增資厚植資本

台新金（2887）旗下子公司台新銀行董事會日前通過擬辦理私募現金增資73億元，每股交易價格23元，該案由台新金100%全額認購，增資股款已於24日全數入帳；另外，台新人壽盈餘轉增資，配股票股利近2.98億元，將於6月26日除權。

台新銀行董事會日前通過擬辦理私募現金增資73億元，每股交易價格23元，私募股數約3.17億股，台新金於5月23日召開董事會，宣布擬100%全額認購，台新金表示，本次私募資金主要用於充實自有資本，強化資本結構，且為維持股東結構單一化，不採用公開募集。台新金最新公告指出，現金增資認股基準日為6月24日。

另外，為厚植資本，台新人壽董事會日前決議以盈餘轉增資發行新股。本盈餘轉增資發行新股案，經金管會證期局於6月3日申報生效在案。而台新人壽將配股票股利近2.98億元，除權基準日為6月26日。

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