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台股下殺失守23000點 新台幣震盪翻貶、收32.395元

中央社／ 台北24日電
新台幣示意圖。圖／Ingimage
新台幣示意圖。圖／Ingimage

台股接連創高後，權值股熄火，今天指數下殺超過400點，新台幣匯率在亞幣走弱、台股下跌、熱錢出走等因素拖累下，震盪翻貶，收盤收在32.395元，貶2.6分，台北及元太外匯市場總成交金額放大至20.49億美元。

電子權值股漲多拉回，台股連續創高後進入修正整理，今天集中市場指數終場大跌439.69點，收在22813.70點，失守23000點大關。今天三大法人合計賣超新台幣450.56億元，其中光是外資就賣超451.82億元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.38元，最高32.34元、最低32.405元。

外匯交易員指出，本週是6月最後一週，適逢月底及季底，出口商拋匯需求紛紛出籠，一度帶動新台幣由貶翻升，不過台股下挫、外資出走，加上日圓貶勢洶洶，利空籠罩之下，新台幣欲振乏力，終場仍以小貶作收，回測32.4元。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.09%，但亞幣依舊疲弱，人民幣小跌0.01%、韓元下跌0.05%、新台幣貶0.08%，日圓淪為最弱亞幣，重挫0.58%。

外匯交易員分析，外資一向是主宰新台幣匯市的關鍵力量，儘管月底出口商拋匯需求為匯價帶來支撐力道，但台股已經漲了一波，接下來外資是否繼續「錢進」，還是選擇獲利了結，將牽動新台幣後續走勢。

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