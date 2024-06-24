守住智冠經營權 董座王俊博：面對激烈競爭 持續察納雅言

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聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
智冠科技今（24）舉辦113年股東常會完成董事會改選，對於董事會選舉結果，董事長王俊博（中）表示，感謝智冠股東對公司的長期支持，相信新一屆的董事會將以多元且更具開創性的經營思維，繼續創造優良營運績效回報股東。圖／智冠提供
智冠科技今（24）舉辦113年股東常會完成董事會改選，對於董事會選舉結果，董事長王俊博（中）表示，感謝智冠股東對公司的長期支持，相信新一屆的董事會將以多元且更具開創性的經營思維，繼續創造優良營運績效回報股東。圖／智冠提供

遊戲大廠智冠為抵禦市場派網銀國際，日前與台鋼集團旗下的榮剛換股結盟，以求在本屆股東會董事改選上穩住陣腳。今（24）日智冠科技舉辦113年股東常會完成董事會改選，共選出六席董事、四席獨立董事，當選名單為董事王俊博、簡金成、榮剛材料（股）公司（代表人：陳政聞）、王炯棻、張宏源、許毓仁，以及獨立董事王志誠、林軒竹、曹維傑、徐守德。

市場派網銀推舉的代表許毓仁、王志誠分別當選普董與獨董。對於董事會選舉結果，董事長王俊博表示，感謝智冠股東對公司的長期支持，相信新一屆的董事會將以多元且更具開創性的經營思維，繼續創造優良營運績效回報股東，投資人的信任是全體員工不斷進步的動力，相信公司不會辜負大家的期望。

王俊博說，智冠科技成立至今，以多元、深入且細緻的一站式全方位服務立足市場，贏得海內外合作夥伴多年信任，旗下數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三大核心事業群規模與業務穩步成長，然而面對現今遊戲產業日新月異的激烈競爭，智冠將持續察納雅言，傾聽股東、玩家、廠商與客戶的聲音，全力以赴不斷創新，為未來事業發展開拓新藍海，是我們刻不容緩要去達成的任務與責任。

同時，股東常會通過並承認去年度營業報告書及財務報表，去年合併營收62.49億元，稅後淨利歸屬予本公司業主8.59億元，每股盈餘7.09元，整體獲利表現寫下13年次高。公司亦於去年第四季董事會通過112年度盈餘分配，決議配發現金股利每股7元，並自資本公積中提撥配發現金每股2元，共計每股配發9元。

智冠指出，現任董事及獨立董事於113年7月29日任期屆滿，配合股東會提前全面改選，新任董事於股東會選任即行就任，任期三年，自113年6月24日至116年6月23日止。

遊戲大廠智冠為了抵禦市場派網銀國際，已與台鋼集團旗下的榮剛換股結盟，6月24日將改選10席董事，兩派競爭激烈。圖為智冠董事長暨總經理王俊博。圖／聯合報系資料照片
遊戲大廠智冠為了抵禦市場派網銀國際，已與台鋼集團旗下的榮剛換股結盟，6月24日將改選10席董事，兩派競爭激烈。圖為智冠董事長暨總經理王俊博。圖／聯合報系資料照片

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