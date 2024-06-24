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搶台灣半導體赴日投資潮 中信金攜三井不動產簽備忘錄

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

著眼於臺灣半導體產業赴日投資興盛，中國信託金融控股公司（簡稱「中國信託金控」）與日本三井不動產株式會社（簡稱「三井不動產」）6月簽訂合作備忘錄，將以顧問夥伴合作模式，協助中國信託客戶進軍日本市場，提供投資開發、日本當地政策諮詢服務，強強聯手支援進軍日本市場的臺灣企業。

三井不動產1941年成立，為日本大型不動產及綜合地產開發商，擁商業大樓、商業設施、飯店及度假設施、住宅、不動產應用、物流倉儲等事業，與三井住友銀行、三井物產並列三井集團核心企業，營業額長期位居業界第一。中國信託金控自2016年起與三井不動產成為合作夥伴，旗下台灣人壽股份有限公司與台灣三井不動產共同開發「南港LaLaport購物中心」，中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）則於去(2023)年攜手台灣三井不動產旗下三中東區啦啦寶都公司，推出「中國信託Mitsui Shopping Park LaLaport聯名卡」。

中國信託金控是布局日本最深的金融機構，致力建構完整跨境平臺，目前已與29個日本金融機構簽訂合作備忘錄，旗下子公司中國信託銀行，於14個國家及地區設有超過370處據點，遍布北美、東南亞、大中華及日本等地，為臺灣最國際化的銀行。於日本設有子行日本東京之星銀行及東京分行，採分、子行雙引擎功能互補模式，滿足企業赴日設點所需的稅務、法務、廠房設備等諮詢，以及開立資本金、換匯、廠房購置融資、員工撥薪、網路銀行、現金流避險及企業主理財之金融需求，更將中國信託銀行個人金融及理財業務導入日本市場。未來企業若規劃赴日投資，可透過三井不動產取得在日投資的專業建議，同時利用中國信託綿密的據點及服務臺商的經驗，協助開展事業。

中國信託金融控股 半導體 布局 日本

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