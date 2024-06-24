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智冠改選！市場派網銀獲2席：盼自然人董事秉專業貢獻

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
智冠今（24）日舉辦113年股東常會完成董事會改選，針對選舉結果，網銀國際表示，當選董事未來皆以獨立自主精神，秉持專業善盡監督職權，協助優化公司治理，保障所有股東權益。圖／網銀國際影視提供
智冠今（24）日舉辦113年股東常會完成董事會改選，針對選舉結果，網銀國際表示，當選董事未來皆以獨立自主精神，秉持專業善盡監督職權，協助優化公司治理，保障所有股東權益。圖／網銀國際影視提供

遊戲大廠智冠網銀國際今年的經營權大戰，終於戰火稍歇。智冠今（24）日舉辦113年股東常會完成董事會改選，共選出六席董事、四席獨立董事，當選名單為董事王俊博、簡金成、榮剛材料（股）公司（代表人：陳政聞）、王炯棻、張宏源、許毓仁，以及獨立董事王志誠、林軒竹、曹維傑、徐守德。

針對選舉結果，網銀國際表示，樂見提名的自然人董事新創專家許毓仁、獨立董事法學教授王志誠分別當選普董與獨董，當選董事未來皆以獨立自主精神，秉持專業善盡監督職權，協助優化公司治理，保障所有股東權益。

網銀指出，此次智冠董監改選，外界對於網銀國際存在諸多不正確的揣測，網銀國際藉此嚴正闡明，自始至終無意參與智冠公司運營，尤其經歷換股案後，對於如此一意孤行、漠視股東權益於不顧的公司，網銀國際更是毫無興趣也無意有任何形式合作，此次推舉由非集團成員的自然人參與候選即為最佳證明。

網銀表示，網銀國際惟期許自然人董事都能本於自身專業判斷，自主提出適合的建議與指導方針，為所有股東創造最大化利益。許毓仁先生為哈佛大學肯尼迪政府學院公共行政碩士，對於公共政策與科技發展之間的差距有領先而深入的觀察研究，能帶領台灣與國際對話，深化數位娛樂戰略思維；王志誠先生為國立政治大學法學博士，更是多家上市櫃公司董事，熟悉企業併購法律規範研究，對於信託法、證交法富有實務經驗，其在法學領域的深厚素養，相信能協助完善智冠公司治理。

網銀今日指出，往後網銀國際不會對智冠公司董事會表達任何意見看法，網銀國際將持續專注開創泛娛樂事業版圖的初衷，未來我們會持續串聯以消費者與顧客需求為中心的泛娛樂體驗，加強泛娛樂生態圈佈局，朝向國際化發展。

智冠指出，現任董事及獨立董事於113年7月29日任期屆滿，配合股東會提前全面改選，新任董事於股東會選任即行就任，任期三年，自113年6月24日至116年6月23日止。

智冠 網銀 股東會

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