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台股強強滾！央行公布5月證券劃撥存款餘額衝破3.5兆、寫新高

中央社／ 台北24日電
中央銀行今天公布5月金融概況，包括月平均股價指數創高，有「散戶信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額衝破新台幣3.5兆元，且單月暴增1799億元，寫下3個新高紀錄。圖／聯合報系資料照片
中央銀行今天公布5月金融概況，包括月平均股價指數創高，有「散戶信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額衝破新台幣3.5兆元，且單月暴增1799億元，寫下3個新高紀錄。圖／聯合報系資料照片

台股上半年氣勢如虹，助長散戶信心，螞蟻雄兵持續湧入台股。中央銀行今天公布5月金融概況，包括月平均股價指數創高，有「散戶信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額衝破新台幣3.5兆元，且單月暴增1799億元，寫下3個新高紀錄。

央行今天公布5月金融概況，M1B年增率回升至5.00%，M2年增率則微降至6.04%，主要是因國人資金淨匯出，對外進行證券投資所致。

雖然5月國人資金淨匯出，國內金融市場依舊熱鬧滾滾。央行指出，5月台股月平均股價指數21107點，衝上歷史新高；台股強勢上漲，反映散戶信心的證券劃撥存款餘額單月暴增1799億元，升至3兆5552億元，雙創新高。

央行經研處副處長曹體仁說明，台股交投熱絡、成交值攀升，均可看出股民交易相當積極。而股市價量齊揚，帶動證券劃撥存款餘額創高，5月融資餘額也突破4000億元大關、升至4095億元，創下民國97年6月以來的高點。

至於外國人新台幣存款餘額略降至2206億元，曹體仁點出2原因，除了外資買超台股，5月收到的現金股利也較4月少。

5月外匯存款則為9兆2684億元，較4月下滑，曹體仁說明，除了新台幣匯率因素，部分廠商將外匯存款轉換為新台幣繳稅，導致規模減少。

台幣匯率 台股 外匯 央行 散戶 新台幣

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