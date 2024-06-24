快訊

女星楊冪論文登權威期刊「主題曝光」 引發大陸網友熱議

永和警爬台北橋下堤防…失足自3層樓高墜落亡 分局不捨：工作認真

國泰金產學團隊上修台灣今年GDP至3.6% 通膨難降央行凍息

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
國泰台大產學合作計畫團隊24日舉辦2024年第2季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會。（左起依序為國泰金控陳志祿經理、國泰台大產學合作計畫黃裕烈教授、國泰金控程淑芬投資長、國泰台大產學合作計畫徐之強教授、國泰台大產學合作計畫徐士勛教授、國泰金控謝偀杰經理）。國泰金／提供
國泰台大產學合作計畫團隊24日舉辦2024年第2季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會。（左起依序為國泰金控陳志祿經理、國泰台大產學合作計畫黃裕烈教授、國泰金控程淑芬投資長、國泰台大產學合作計畫徐之強教授、國泰台大產學合作計畫徐士勛教授、國泰金控謝偀杰經理）。國泰金／提供

國泰金控24日舉行2024年第2季「台灣經濟氣候暨金融情勢」發表會，上調台灣全年GDP從3％至3.6％，「內外需前景趨向正面」，研判有80%的機率落在3.0~4.6%之間、原為2.2~4.0％。台灣下半年通膨可降至近2%，料央行將維持利率不變，第3季金融情勢將續處「寬鬆」區間。

國泰對台灣第2季GDP預估值與主計處相比有差距，預期僅有4％，低於主計總處預估百分一。參與國泰金產學團隊中央大學經濟系教授徐之強解釋，6月海關出口必須要達到446億美元，等同創歷年單月新高，才能達到主計總處預估值，但國泰預計數值會落在380億美元上下。

對第3季經濟氣候估為「陰」，出現機率在60%以上，月GDP成長動能將溫和攀高，相較第2季底成長動能略有改善。

國泰指出，今年第2季，受到台股行情熱絡及台幣偏貶提振，台灣金融情勢指數(FCI)震盪於「寬鬆」區間。展望第3季，本團隊評估，市場持續關注Fed降息前景，加上美國總統大選熱度升溫，金融市場波動性可能提高，惟台灣景氣動能向上，多空互抵，預期FCI將續處「寬鬆」區間。

徐之強說，台灣強項是半導體與電子產業，今年前五月電子業出口相當好，人工智能應用逐步發酵，帶動台灣科技業出口表現與相關投資，預期下半年相關投資會有更好成長。整體AI結構性需求支持出口較高成長，搭配廠商擴大資本支出帶動投資回溫，且股市穩健為民間消費帶來正面支撐，抵消物價偏高影響。

全年因應AI發展帶來結構需求，加上民間消費熱絡與投資底部回升，台灣景氣表現較原先預期為佳，。台灣庫存壓力和緩，且AI相關需求量產，資通相關出口表現強勁；消費動能因景氣成長與股市熱絡而相對穩健，投資可望隨廠商加大資本支出而明顯改善，因應第1季台灣GDP上衝到6.56％，搭配美國景氣具韌性，大陸景氣可望打底復甦，上修2024年經濟成長率預估值至3.6%，

惟國泰示警，將有五大影響2024年台灣經濟成長與金融情勢的主要因素：(1)通膨降幅及降速不如預期，降息時點延後及降幅縮小；(2)利率續處相對高檔且時間拉長，壓抑全球投資及消費需求；(3)中國大陸政策刺激遲未見效，復甦力道不如預期；(4)地緣政治風險持續，相關戰事、選舉及貿易爭端不確定性仍存；(5)人工智能應用帶動科技業投資及產業升級轉型。

AI GDP 國泰金控 景氣 資本支出 通膨 降息

延伸閱讀

房租通膨雙螺旋！電價推升CPI 國泰金產學團隊：台灣得面通膨課題

掌握股債雙重收益機會 合庫入息優化多重資產基金7月22日起募集

中國式現代化藍皮書：2035年GDP達3萬美元

美股締造近50年最佳選舉年表現 下半年面臨哪些變數？

相關新聞

日圓換匯見0.2063元 換10萬台幣省下快4張東京迪士尼門票

美元續強，日圓兌美元續貶逼近160，台銀日圓現鈔賣出價24日早上第一盤以「0.2063」開出，再寫34年新低價，若與年初...

國泰金產學團隊上修台灣今年GDP至3.6% 通膨難降央行凍息

國泰金控24日舉行2024年第2季「台灣經濟氣候暨金融情勢」發表會，上調台灣全年GDP從3％至3.6％，「內外需前景趨向...

房租通膨雙螺旋！電價推升CPI 國泰金產學團隊：台灣得面通膨課題

「房租與通膨之間正在呈現相螺旋上升」，對於房市火熱以及電價上漲對CPI的影響，參與國泰金產學團隊中央大學經濟系教授徐之強...

新台幣貶2.6分 收32.395元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.395元，貶2.6分，成交金額14.17億美元

集保董座林丙輝：股票、基金涵蓋七成理財 退休準備應備兩工具

台灣集管中保結算所、基富通證券長期推動國人退休準備，及落實普惠金融服務不遺餘力，近日應國立中興大學邀請，參加「2024退...

彰銀中山北路總行擬都更 建成大樓重建先暖身

彰銀（2801）董事長凌忠嫄指出，彰銀位於中山北路二段的總部大樓正規畫做都市更新，一旦確定總部可都更，屆時將規劃把總部搬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。