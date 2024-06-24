國泰金產學團隊上修台灣今年GDP至3.6% 通膨難降央行凍息

國泰金控24日舉行2024年第2季「台灣經濟氣候暨金融情勢」發表會，上調台灣全年GDP從3％至3.6％，「內外需前景趨向正面」，研判有80%的機率落在3.0~4.6%之間、原為2.2~4.0％。台灣下半年通膨可降至近2%，料央行將維持利率不變，第3季金融情勢將續處「寬鬆」區間。

國泰對台灣第2季GDP預估值與主計處相比有差距，預期僅有4％，低於主計總處預估百分一。參與國泰金產學團隊中央大學經濟系教授徐之強解釋，6月海關出口必須要達到446億美元，等同創歷年單月新高，才能達到主計總處預估值，但國泰預計數值會落在380億美元上下。

對第3季經濟氣候估為「陰」，出現機率在60%以上，月GDP成長動能將溫和攀高，相較第2季底成長動能略有改善。

國泰指出，今年第2季，受到台股行情熱絡及台幣偏貶提振，台灣金融情勢指數(FCI)震盪於「寬鬆」區間。展望第3季，本團隊評估，市場持續關注Fed降息前景，加上美國總統大選熱度升溫，金融市場波動性可能提高，惟台灣景氣動能向上，多空互抵，預期FCI將續處「寬鬆」區間。

徐之強說，台灣強項是半導體與電子產業，今年前五月電子業出口相當好，人工智能應用逐步發酵，帶動台灣科技業出口表現與相關投資，預期下半年相關投資會有更好成長。整體AI結構性需求支持出口較高成長，搭配廠商擴大資本支出帶動投資回溫，且股市穩健為民間消費帶來正面支撐，抵消物價偏高影響。

全年因應AI發展帶來結構需求，加上民間消費熱絡與投資底部回升，台灣景氣表現較原先預期為佳，。台灣庫存壓力和緩，且AI相關需求量產，資通相關出口表現強勁；消費動能因景氣成長與股市熱絡而相對穩健，投資可望隨廠商加大資本支出而明顯改善，因應第1季台灣GDP上衝到6.56％，搭配美國景氣具韌性，大陸景氣可望打底復甦，上修2024年經濟成長率預估值至3.6%，

惟國泰示警，將有五大影響2024年台灣經濟成長與金融情勢的主要因素：(1)通膨降幅及降速不如預期，降息時點延後及降幅縮小；(2)利率續處相對高檔且時間拉長，壓抑全球投資及消費需求；(3)中國大陸政策刺激遲未見效，復甦力道不如預期；(4)地緣政治風險持續，相關戰事、選舉及貿易爭端不確定性仍存；(5)人工智能應用帶動科技業投資及產業升級轉型。

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