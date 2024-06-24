美國經濟依然穩健 地緣風險升溫推動美元轉強、油價
街口投信表示，地緣政治風險與美國經濟數據穩健，使美元近期轉強，在原油連續兩周上漲後，投資人仍需留意短線波動風險。
上周油價為連續第二周單週上漲超過3%，受到地緣政治影響，以色列與哈瑪斯衝突升溫，美國總統拜登的特使阿莫斯霍赫斯坦上周短暫訪問以色列後立即被派往黎巴嫩，並表示「局勢嚴重」。黎巴嫩真主黨領袖上周聲明，如果發生跨國衝突，將與以色列發生全面戰爭；俄羅斯在6月初發布法令，報復制裁俄羅斯原油價格上限的國家，禁止向參與制裁的國家供應原油和燃料品，同時間烏克蘭則持續攻擊俄羅斯煉油廠與其他軍事設施，都加劇油價風險溢價上升。
美國上周數據失業人數小幅下降、上周五公布PMI數據上升至55創兩年新高，顯示美國第2季整體經濟活動依然穩健，並且北美進入夏季自駕旺季，對於燃油需求逐步增加，推升汽油單周上漲近5%，也支撐原油基本需求。
OPEC預計第3季的需求成長將更加強勁，亞洲的煉油廠在歲修結束後也逐步恢復產能利用率，包括印度煉油廠5月原油加工量較2023年同期增加近1.3%、5月印度石油出貨量約510萬桶/日(較4月成長約5.6%)，預期將有助於降低終端燃料價格，支撐石油需求。
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