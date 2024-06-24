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房租通膨雙螺旋！電價推升CPI 國泰金產學團隊：台灣得面通膨課題

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
國泰金產學團隊中央大學經濟系教授徐之強，24日提出電價調漲與房市火熱對CPI影響幅度的預期。聯合報系資料照片
國泰金產學團隊中央大學經濟系教授徐之強，24日提出電價調漲與房市火熱對CPI影響幅度的預期。聯合報系資料照片

房租通膨之間正在呈現相螺旋上升」，對於房市火熱以及電價上漲對CPI的影響，參與國泰金產學團隊中央大學經濟系教授徐之強24日在國泰金所舉辦的景氣展望發表會上，宣布調升今年CPI從1.9％增至2.1%，主要納入電價上漲傳遞效果，以及房租、醫療費用與食物類增加，直指「台灣今年要面對通膨課題」。

徐之強引用中央銀行總裁楊金龍上周說的話，直指房租增加對今年通膨影響值得關注，「房租與通膨之間正在呈現相螺旋上升」，通膨上升、房租也許就會提高。

另外，房地產火熱反映民眾擔憂通膨，加上新青安政策讓購屋成本下跌，以及房價上漲預期心理，與實質負利率促使民眾將錢搬至抗通膨房市，推升房市價格上升。以目前台灣銀行定存一年期利率1.715％，遠遠不及今年CPI預估植2.1％，新青安政策的房貸一段式利率1.775％跟定存一年利率差距不大，房屋又能抗通膨預期心理，才促使國人瘋動用新青安政策搶買房，推升房價上漲。

「房租」與「通膨」的兩相螺旋上升何時會停止？徐之強說，無論是通膨推升國人購屋力道，或是預期房價上漲助力國人買房，兩方面都會造成房地產市場必須要特別小心，假設哪一天景氣突然轉彎，實質負利率轉正，也就是CPI低於利率時候，景氣下滑，國人還不出房貸，「反而會造成房市風險」，而這是中央銀行要考慮金融穩定風險的重要一環。

國泰金（2882）指出，國際油價自4月高點回落，農產品價格近期亦呈現放緩，但服務通膨維持僵固，加上電價調漲的傳導效應，本團隊上修2024年CPI成長至2.1%，略高於主計總處預估之2.07%。徐之強指出，台灣仍然要注意美國與大陸景氣波動，台灣今年最關心的議題是「通膨」以及「地緣政治」。

徐之強亦表示，台灣從2021至2023年，這三年通膨率都很高，2021年的通膨率1.97%，2022年為3%，2023年為2.5%，每年幾乎都是2%增加，如果加計今年，將會連續三年通膨超過2％。

國泰金控投資長程淑芬補充，通膨組成主要都是食衣住行育樂，房屋上漲的確有一些影響，但還包括全球景氣推升，但目前觀察是溫和，另外，台股多頭上漲很長時間，資本利得獲利後，也有機會回到買房上，新青安不會是單一因素。

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