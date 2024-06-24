集保董座林丙輝：股票、基金涵蓋七成理財 退休準備應備兩工具

台灣集中保管結算所、基富通證券長期推動國人退休準備，及落實普惠金融服務不遺餘力，近日應國立中興大學邀請，參加「2024退休金管理與投資策略國際研討會」，會中與國內外多位產官學專家進行理論與實務的交流，激盪出新思維，現場也獲得與會專家學者熱烈廻響。

本次研討會主持人、中興大學校長詹富智表示，台灣面臨高齡化及少子化的趨勢，退休金管理是現今重要的社會議題，因此由中興大學邀集學者專家與業界代表一同與會，就退休金管理制度及投資策略進行討論，期望喚醒國人與學界對此議題的重視。

集保結算所暨基富通董事長林丙輝表示，「退休」是每個人一生必經的過程，尤其在醫療技術進步下，大家越活越長壽，過去常說的「呷百二」不再是長命百歲的形容詞。退休將是人生新階段的開始，因此需要提前好好規劃，讓退休後的日子活得又久又快樂。

林丙輝表示，集保與基富通關心國人退休準備的課題，近幾年做了非常多的努力，包括推出好好退休準備平台、好好長大活動、關懷高齡公益計畫，及通過舉辦實體與線上直播、研討會等形式，分享退休理財、定期定額長期投資的心法，前後已引導超過十萬人開啟退休規劃第一步。

根據基富通調查，目前股票與基金投資幾乎是全民運動，涵蓋國人七成的理財行為。民眾的投資部位，包含於各個不同證券戶的股票、各投信或基金平台的基金部位、銀行資產等，都可以在「集保e手掌握APP」中一次查看，省去逐一查找的麻煩。

另外，基富通也在去年開發專屬基金理財APP，有免費又豐富的基金資訊、獨家市場熱度排行、公正客觀的觀點文章、多元實用的好好理財專區，至今短短半年左右，下載量將近15萬人次。林丙輝強調，這些工具都非常好用，一定要下載使用，讓退休準備事半功倍。

除了退休前期的資產累積，林丙輝還強調，面對高齡者可能發生的失智、失能、詐騙等問題，退休後的保障同樣非常重要，所以應該進一步研擬更多機制，如結合安養信託、年金給付、資產保全等做法，讓退休金能夠真正用在自己身上，實現無憂退休的目標。

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