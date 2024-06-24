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新台幣貶2.6分 收32.395元

中央社／ 台北24日電
新台幣兌美元今天開盤價為32.38元，最高32.34元、最低32.405元。路透
新台幣兌美元今天開盤價為32.38元，最高32.34元、最低32.405元。路透

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.395元，貶2.6分，成交金額14.17億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.38元，最高32.34元、最低32.405元。

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