台新銀行外幣優利定存優惠再加碼 美元年息最高衝6%

邁入第3季，美國聯準會(Fed)延後降息，美元作為避險貨幣地位更受市場追捧。台新銀行延續先前大獲好評的美元外幣定存專案，即日起至2024年8月30日止，單筆最低承作金額只需美元1,000元，即可享有美元年息6%優惠，建議有美元需求的民眾，可多加把握利率優勢。

今年AI相關題材緊抓投資人目光，根據倫敦證交所(LSEG)預測，科技股第2季獲利成長率仍高達16.6%，且其他產業獲利成長與科技類股的差異性將逐步縮小，加上美國總統大選和央行政策變動所帶來的不確定性，台新銀行預期股債輪動將更加快速，由科技股的「一枝獨秀」將轉為各產業間的「百花齊放」的局面。

央行政策方面，各國降息列車陸續啟動，加拿大央行與歐洲央行已在6月啟動降息，目前市場預期聯準會(Fed)可望於第3季啟動降息，有助於殖利率中長期趨勢下行。台新銀行提醒投資人，需留意美國目前通膨仍高於政策目標，預期本波降息周期屬間歇性降息，央行的貨幣政策會「邊走邊看」。因此投資人在布局時，更應重視分散、多元布局，以降低單一資產風險，並掌握各資產輪動機會。

為幫助民眾掌握理財好時機，台新銀行推出多元理財優惠，包括外幣定存專案、換匯優惠、基金線上申購定期定額以及新戶申購海外債券0手續費等，即日起至2024年6月30日止，每周三9:30~15:00透過台新網路銀行/行動銀行，以新臺幣兌換指定幣別享即期讓分優惠，美元：4分/澳幣：6分/人民幣：1分/歐元：8.75分/港幣：1.25分。即日起至台新銀行公告截止日，透過台新銀行網路銀行/行動銀行/Richart/理財速GO易通路定期定額之新申購，享終身手續費優惠折扣0元優惠，並限時推出新戶申購海外債券0手續費優惠，建議民眾可把握限時優惠，為第3季的財富規劃提前布局。