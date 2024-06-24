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彰銀中山北路總行擬都更 建成大樓重建先暖身

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
彰銀活化自有資產，建成大樓興建工程24日開工動土，前排圖中董事長董事長凌忠嫄、前排右5總經理周朝崇。圖／彰銀提供
彰銀活化自有資產，建成大樓興建工程24日開工動土，前排圖中董事長董事長凌忠嫄、前排右5總經理周朝崇。圖／彰銀提供

彰銀（2801）董事長凌忠嫄指出，彰銀位於中山北路二段的總部大樓正規畫做都市更新，一旦確定總部可都更，屆時將規劃把總部搬遷到建成大樓。建成大樓今日啟動重建，預計三年後、2029年完工，就可暫時做彰銀總部。

目前彰銀自有資產都更或危老重建共8~9個案子，北門、天津街都更案都已完工，進行中者則有城東、古亭、南港車站旁土地、中山北路一段巷內行舍、桃園，及今天啟動位在台北圓環的建成大樓等，仍以大台北地區為主。

公股行庫做自有行舍都更，可活化自有資產，提升房地產價值。依規定，銀行持有不動產需一半自用，另一半則可出租，創造效益。

凌忠嫄說，彰銀都更案除大台北地區外，中南部也有都更案子，若自有土地可自辦自建，若非自有土地也會與地主合建，如彰化火車站附近的「彰化喬友大樓」就是透過自主都更合作，住戶約百人，由大地主召集所有地主一起完成。

該喬友大樓過去有做防疫旅館，碰到防疫問題因此加速都更，加上彰化市政府也做協助，上周已和彰銀簽訂自主都更合約，可以創造彰化市指標建案，尤其彰銀發跡彰化，此都更案是由「彰銀挺彰化」的象徵。

凌忠源進一步說，未來期待是目前位在中山北路二段彰銀總部大樓可以做都更，若可以都更，需要暫時找地方搬遷時，就有機會搬到建成大樓來做調節。

建成大樓危老重建案，是在2019年經董事會審議通過後，2021年取得危老重建計畫核定，並於2022年6月取得建造執照。

該危老重建案基地共766.23坪，土地使用分區為第三種商業區，全案獲得危老容積獎勵額度40%，屬彰銀自辦自建建築物。

建成大樓預計於2029年完工，為地上20層、地下4層，樓高88公尺，總樓地板坪數約1萬坪，彰銀除自用外也將規劃出租，挹注營收。

建案 彰銀 都更

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