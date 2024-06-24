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國人赴日置產熱潮 彰銀董座分析三大原因

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
為何國人喜歡赴日本置產？彰銀董事長凌忠嫄分析三個原因。本報資料照片
為何國人喜歡赴日本置產？彰銀董事長凌忠嫄分析三個原因。本報資料照片

彰銀的大阪出張所（支行）一個多月前開張，其中國人赴關西置產的業務也很熱門，對於國人赴日置產熱潮，彰銀董事長凌忠嫄觀察到三大原因，除了日圓便宜、利率低這二個原因之外，還有一個重點，就是日本是實坪，較沒有公設來灌水。

凌忠嫄坦言，不論是去東京或是去大阪，置產投資的國人的確很多，由於日圓貶值使匯率更便宜，加上利率原本就低，更何況還是實坪，所以整體來看，房價並不高於台北，所以吸引國人前往置產。

而大阪出張所在營運策略上，不只是房貸、不動產業而已，凌忠嫄指出，客戶還包括了餐飲業等服務業，另外也有和日本密切合作的精密產業，客群在產業間可說相當分散，不會集中，而且她也強調，海外房地產業務也會占用銀行法第72條之2 所規範的額度，作太多會排擠到國內房貸業務量，因此不會太擴張。

談到新青安，凌忠嫄認為，新青安只是房市一小部分，並非全部，若對新青安有太多的打壓，對年輕人也不好，但若執行過程中有扭曲，可作導正，核貸過程要更嚴謹，例如，彰銀先前就會看支出及所得比重，不能超過100%，亦即不可所得與支出不成比例；至於承作量，凌忠嫄表示，彰銀的青安在八大行庫的承作量，也並非名列前茅，一方面控管嚴謹，一方面資金也較其他銀行有限。

至於對整個房市的看法，凌忠嫄認為，目前的房市有很多需求仍來自於自住的剛性需求，包括換屋需求，亦即，很多人並不是要炒房：「若剛性需求還在，整個房市往下也不太可能！」她分析，由於所有價格都是供需決定，倘若需求面還在，資金面也充裕，房市仍會維持穩定的狀態。

新青安目前是彰銀房貸業務主要成長的主力，另外對於財部要求行庫的「雙翅膀」策略，亦即除了企金之外，也要開發個人金融的動能引擎，凌忠嫄指出，彰銀上半年財管手收成長高達3成，今年全年亦可望有2成的成長率。

房貸業務上，彰銀今年前五個月成長率超過1成，對此周朝崇表示，下半年不會成長這麼多，主要因為也有銀行法72之2限制，目前彰銀接近28%；凌忠嫄也表示，今年下半年也會吸收更多的存款，以儲備糧草作為業務的後盾。

對於彰銀下半年獲利動能，凌忠嫄分析，除了以存放利息收入為主之外，在財務投資上，尤其在投資債券上，在實現投資利得的同時，也將作「舊債汰換」處份，收回來之後再布置高利率債券，另外，財富管理所帶動的相關手續費收入，也是重點，今年第一季已有3成的成長，她並看好，由於財管的債券投資門檻從1萬美元降至1千美元，加上定期定額免手續費號召，以及利息收入的帶動，今年全年獲利將更甚於去年。

而在外幣放款業務上，凌忠嫄則強調風險控管，尤其海外不動產更要小心：「風控比業務量擴大還要重要，而且產業要分散！」

彰銀

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