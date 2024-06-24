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彰銀都更題材大爆發 建成大樓重建將為總行都更暖身

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
彰銀位於台北圓環的建成大樓今日啟動重建。圖/彰銀提供
彰銀位於台北圓環的建成大樓今日啟動重建。圖/彰銀提供

彰銀都更題材大爆發。根據彰銀的最新盤點，彰銀現在起碼有8、9個自有行舍都更及危老重建案在同步進行，其中今日動土的建成危老重建案，彰銀董事長凌忠嫄對此指出，位於中山北路的彰銀總行大樓亦有都更的規畫，建成大樓預計3年完工，屆時會將總行先搬遷到建成大樓，之後總行大樓都更將正式啟動。

凌忠嫄指出，目前都更及危老重建案以台北市最多，但中南部地區也不少，尤其彰銀很多要都更的老行舍，過去是蛋白區，現在都變成蛋黃區了，都更後更能活化資產價值；對於都更地點，彰銀總經理周朝崇指出，包括城東分行、古亭分行、北門（已完成）、天津街（已完成）、桃園、以及位於中山北路一段巷內的行舍、以及南港車站旁的土地。

彰銀也指出，建成大樓危老重建完成之後，可望成為台北圓環具有代表性的新地標，帶動寧夏夜市商圈商機及美化市容。該危老重建案基地共 766.23坪，全案獲得危老容積獎勵額度40％，預計於118年完工，為地上20層、地下4層鋼骨造建築物，樓高88公尺，總樓地板坪數約1萬坪，將打造為綠色低碳及創新智慧的辦公大樓，預計將取得黃金級綠建築標章、銀級智慧建築、低碳證書及耐震標章，整體外觀圓潤弧形象徵存錢筒代表財富累積，並與「大稻埕圓環防空蓄水池」(市定古蹟)相呼應。

凌忠嫄也表示，彰銀都更二路並進，首先自有土地若能獨立興建就直接進行，倘若不能自建，而得和地主合作才能完成，彰銀也會和地主協調合作方式，其中，中南部最具有代表性，位於彰化火車站前的喬友大樓，就是彰銀在中南部都更案的代表作。

凌忠嫄進而說明，喬友大樓的都更案，就是彰銀和地主進行「自主都更」的合作，住戶100多人，由大地主號召其他地主一起完成，過去是防疫旅館，現在彰化市政府已畫定為都更區，上周已和彰銀簽署自主都更貸款合約，正加速進行，也被認為是彰化指標性的建案，尤其是彰銀發跡自彰化，該都更案正是「彰銀挺彰化」的象徵。

彰銀積極投入都更案，對於相關效益，凌忠嫄分析，除了有利銀行的不動產價值，同仁也能有更好的工作環境，不過她也指出，由於金融機構在不動產建築上有受法規的限制，在自有比率必須超過50%，彰銀也會注意。

彰銀 都更

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