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產險業搶才留才 新安產險推2天有薪幸福假

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
新安東京海上產險。聯合報系資料照
新安東京海上產險。聯合報系資料照

隨著畢業季的到來，不只各大企業想要覓得優秀人才提升公司未來的競爭力，畢業學子在投入職場前更會多方比較，避免選錯行、進錯公司。過往職場新鮮人對工作的理想是「錢多、事少、離家近」，這三個目標大抵還是不變，但在內涵上隨著大環境的改變卻更形豐富。

上班工作付出勞力、腦力換取薪水本就天經地義，但現在年輕人除了薪資存摺裡面的數字以外，更想要能在工作、健康和生活當中取得平衡。

台灣產險業在經歷過防疫險鉅額損失的谷底，去年回歸營運正軌，紛紛繳出亮眼的獲利，更是端出豐富牛肉吸引年輕人加入毫不手軟。除了基本的薪資 、三節獎金、年終獎金、分紅獎金這種經濟性報酬較疫情之前更敢給，為了讓員工有健康的身心，提供健康檢查、補助旅遊或員工社團以及團體保險，這些幾乎已經成了產險公司提供給員工的基本福利。

國內第四大產險公司的新安東京海上產險這些福利一個都不少，而且除了每年調薪以外，更是定期調查業界的薪酬水準並隨時調整，維持公司在搶人才這件事上不會輸在起跑點。

新安東京海上產險身為日本百年及最大保險集團東京海上控股（TM Holdings）在台灣的子公司，更是利用全球45個國家地區均有關係企業的優勢，每年選派員工前往各關係企業受訓，除了學習歐美 、日本最新的風險管理專業外，也培養員工國際觀並拓展視野。

新安東京海上在去年(2023)一整年與東京海上控股集團內部交流就高達51場，交流內容包含車險理賠 、電子商務、風險管理、未來趨勢等等包羅萬象，交流對象不限日本的關係企業，更遍及美國、英國 、巴西、新加坡、泰國等國家。

因此，新安東京海上非常鼓勵員工精進語言能力，除了補助語言檢定費用，在公司內部也開辦英日語補習班，除了實體課程，還有數位學習教材，讓員工隨時隨地可以上線學習。

新安東京海上推出任職滿一年就有額外2天的有薪「幸福假」，讓員工有更多時間休息、充電。

在房價仍居高不下的現代社會，雖然有著便捷的交通網路，考量員工居住地未必在辦公室附近，上下班需要較長的通勤時間，又或者是家有學齡兒童、長輩，新安東京海上也體貼員工，讓員工可以依自身狀況安排彈性上班，有學齡兒童要早起，員工可以選擇8點的班，送小朋友去學校後就可以進辦公室，下午早一點下班。

家中有長輩要照料，可以先將長輩打理好，9點半再到班。無須每天起早趕晚，可以從從容容安頓好家人再上班。

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