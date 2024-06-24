旺旺保股東會／簽單保費續創高！電動車保單7月1日上市 保費調漲5~10%

旺旺保（2816）24日舉行股東常會，承認2023年營業報告書、財務報告。2023年旺旺保簽單保費收入創下歷史新高紀錄，但因為彌補以往年度所產生之虧損，因此決議今年不發放股利。展望今年，旺旺保表示，前五月簽單保費成長逾13%，預估今年可望續創新高；而眾所矚目的電動車專屬車險保單將於7月1日正式推出，按照保發中心參考費率，預估較原先車體險調漲5%至10%。

2023年旺旺保稅後純益為12億元，較2022年稅後虧損13.2億元，由虧轉盈，每股稅後純益（EPS）達5.37元，皆創下史上新高。簽單保費收入亦創下歷史新高紀錄，金額達122.8億元，較2022年的110.1億元增加12.7億元，成長率11.5%，保費占產險市場總保費 2,437億元之5%，排名第八。

旺旺保董事長洪吉雄表示，隨著業績的大幅成長，自留保費的提昇，整體核保盈餘突破歷史高點；投資績效也因著市場環境的復甦，固定收益與短期投資獲利皆超越以往。

洪吉雄提到，2022年初推出支持社會公益防疫保險商品所造成的賠款損失已於2023年度彌補完畢，惟配合保險業各種準備金提存辦法公司須於每年底因應巨災提列特別盈餘公積，以致2023年底帳面仍有虧損2.73億元，故無法發放股東紅利，展望未來能夠儘快彌補虧損，創造盈餘回饋股東。

保發中心電動車車體險參考費率已出爐，旺旺保發言人潘少昀表示，7月1日將正式上線，屆時電動車車主無論新投保或保險到期辦理續保，都須選擇電動車車體險，按照保發中心參考費率，預估較原先車體險調漲5%至10%，另外，也會推出相關附加險提供民眾選擇。

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