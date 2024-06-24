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旺旺保電動車專屬險7月1日上市 保費調幅估5%至1成

中央社／ 台北24日電
旺旺保24日舉行股東常會。業者／提供
旺旺保24日舉行股東常會。業者／提供

旺旺保今天舉行股東常會，在工程險、火險及意外險等動能支撐下，今年前5月簽單保費達新台幣57億元，年增率逾13%，看好全年有望再寫新高。另外，旺旺保電動車專屬險將於7月起上市，保費估較傳統車體險高5%至10%。

旺旺保（旺旺友聯產險）2023年稅後淨利達12億元，相比2022年轉虧為盈，並一舉創下歷史新高，稅後基本每股盈餘（EPS）達5.37元。全年簽單保費收入達122.8億元，同創歷史新高，年增11.5%，簽單保費在全產險市場占率達5%，排名業界第8。

旺旺保今天舉行股東常會，旺旺保表示，防疫險賠款損失已在2023年度彌補完畢，但配合保險業各種準備金提存辦法，公司須在每年底因應巨災提列特別盈餘公積，因此今年尚無法發放股東紅利，希望未來儘快彌補虧損，創造盈餘以回饋股東。

旺旺保副總經理暨發言人潘少昀會後接受媒體採訪表示，受惠工程險、火險及意外險亮麗表現，今年前5月旺旺保簽單保費收入達57億元，年增13.68%，高於產險業界平均。

在企業險簽單保費成長動能持續強勁下，潘少昀指出，看好全年簽單保費收入有望超過2023年的122.8億元，再寫歷史新高。

商品方面，考量近年郵輪旅遊漸夯，旺旺保已研擬推出郵輪險，成為繼兆豐產險後業界第2家搶進郵輪險商機的產險公司。

另一方面，金管會核定電動車專屬險參考條款將於7月起上路，保發中心日前擬定電動車車體險參考費率，較原先車體險調幅落在5%至10%區間。

潘少昀指出，旺旺保電動車專屬保單將於7月1日起上市，費率原則將參考保發中心參考費率，即電動車車體險保費較傳統車體險估將高5%至10%左右。

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