新台幣午盤貶0.7分 暫收32.376元
台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.376元，貶0.7分，成交金額8.14億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.380元，早盤最高32.340元、最低32.405元。
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