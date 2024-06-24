快訊

「早喬好了」！黃國昌爆超思為搶單而成立 疑農業部少報600萬顆日本蛋

酒駕害命！水泥車右轉沒減速 婦人遭「撞倒再輾壓」送醫失血過多亡

覆議失敗恐引爆大罷免時代 哪些選區重選翻盤機會大？

新台幣午盤貶0.7分 暫收32.376元

中央社／ 台北24日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.376元，貶0.7分，成交金額8.14億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.380元，早盤最高32.340元、最低32.405元。

延伸閱讀

群創盤中爆出62萬張巨量 友威科拉出第三根漲停

日圓換匯見0.2063元 換10萬台幣省下快4張東京迪士尼門票

美元續強？ 日本大型壽險業者是這麼看的

陸停134項EFCA關稅減讓 台塑化董座陳寶郎：有覺悟、不緊張

相關新聞

日圓換匯見0.2063元 換10萬台幣省下快4張東京迪士尼門票

美元續強，日圓兌美元續貶逼近160，台銀日圓現鈔賣出價24日早上第一盤以「0.2063」開出，再寫34年新低價，若與年初...

旺旺保股東會／簽單保費續創高！電動車保單7月1日上市 保費調漲5~10%

旺旺保（2816）24日舉行股東常會，承認2023年營業報告書、財務報告。2023年旺旺保簽單保費收入創下歷史新高紀錄，...

旺旺保電動車專屬險7月1日上市 保費調幅估5%至1成

旺旺保今天舉行股東常會，在工程險、火險及意外險等動能支撐下，今年前5月簽單保費達新台幣57億元，年增率逾13%，看好全年...

華南銀行仲夏藝術派對 奇美博物館璀璨登場

華南銀行（2880）長期以來致力於藝文活動、理財知識等推廣，更為財富管理客戶舉辦專屬活動，以感謝客戶的支持與愛護；近期特...

保險錢進公建 國發會：將運用創新作法引導資金參與

政府跨部會合作，希望引導民間資金流入公共建設，國發會透過新聞稿表示，將規劃檢討現行公共建設導入促進民間參與的相關機制，並...

銀行總經理聯繫會議 金管會示警這項缺失

金管會將在周二（25日）召開銀行總經理聯繫會議，銀行局報告案中，首度以兩大個案缺失，要求各銀行做逾期（呆帳）催收和強制執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。