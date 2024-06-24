華南銀行仲夏藝術派對 奇美博物館璀璨登場

華南銀行（2880）長期以來致力於藝文活動、理財知識等推廣，更為財富管理客戶舉辦專屬活動，以感謝客戶的支持與愛護；近期特別與奇美博物館合作，贊助奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，並於6月21日舉辦企業專場活動 ，邀請華南銀行財富管理客戶共同參與這次仲夏夜的藝術派對。

本次展覽是奇美博物館今年度重量級的展覽，英國國家藝廊是世界上最著名的美術館之一，收藏了13到20世紀超過2,300幅經典畫作，這次是200年以來首次來台，帶來50位大師最珍貴的經典原作，不需要遠渡重洋就能親眼目睹大師真跡。

這次展覽的早鳥票1萬張，開賣3分鐘就銷售一空，顯見本次展覽深受客戶的一致好評。

華南銀行特別爭取與奇美博物館合作舉辦專場活動 ，期盼透過本次的合作，帶給財富管理的貴賓們一個美好的藝術饗宴，近距離感受藝術之美。

華南銀行表示，本次活動獲得客戶熱烈迴響，貴賓們都對展覽內容與專屬的導覽服務讚譽有佳，華南銀行也準備精美的展覽周邊禮品贈送與會貴賓作為紀念，未來也會持續為財富管理的客戶舉辦更多元的專屬活動，以帶給客戶更優質的尊榮服務。

為滿足客戶理財服務需求，華南銀行今年初開辦高資產業務，建置專屬高資產客戶的理財顧問團隊，包含會計師及全方位理財顧問，結合總部專業信託專家、產品專家及外部專家團隊，共同為高資產客戶量身打造專屬資產規劃，打破客戶過去對銀行理專只是銷售商品的刻板印象。

更為高資產客戶推出專屬財富管理會員「睿享家」 ，會員可享有專屬尊榮禮賓秘書服務，提供全球的住宿、交通、旅遊等等預訂與安排需求，另將優先受邀參加各項貴賓專屬活動，透過持續精進各項財富管理服務，來提供客戶更多元及客製化理財體驗。

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