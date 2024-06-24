保險錢進公建 國發會：將運用創新作法引導資金參與

政府跨部會合作，希望引導民間資金流入公共建設，國發會透過新聞稿表示，將規劃檢討現行公共建設導入促進民間參與的相關機制，並運用創新作法，引導國內資金擴大參與公共建設。

國發會與金管會等相關部會合作，希望引導保險資金投入公建。不過對於媒體指出「只欠國發會東風」，國發會發布新聞稿作出3點說明。

國發會指出，首先，依據「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」規定，各部會提報新興中長程公共建設個案計畫，應先進行「公共建設促參預評估」，就政策面、法律、土地取得、市場及財務面等要項，評估民間參與可行性及財源籌措方式。

國發會表示，如果具促進民間參與投資的可行性，就由中央、地方主管機關依據財政部「促進民間參與公共建設法」等相關規定辦理；若部會經評估不具促參效益或可行性時，便研提公共建設計畫提報行政院核定。

第2，國發會是行政院的幕僚機關，各部會提報行政院公共建設計畫時，基本上均已完成公共建設促參預評估，經部會評量，屬於不具民間參與投資可行性，因此編列政府預算執行的方式辦理。

國發會奉行政院交議後，始接獲計畫，辦理審議作業；交議後的建設計畫甚至部分已完成環境影響評估，開發單位已經環評大會確認，均屬即將執行的性質。為求計畫審議嚴謹，國發會會同行政院主計總處、工程會、財政部及其他相關會審機關進行審議後，將綜整審議意見函復行政院，提供行政院決策參考。

第3，民間資金導入公共建設，確實可降低公建支出負擔，並可加速建設推動，也是國發會重大施政目標之一，政府相關單位將盡快規劃檢討現行公共建設導入促進民間參與的相關機制，適時調整機制與法規，並運用創新作法，引導國內資金擴大參與公共建設。

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