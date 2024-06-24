野村投信攜手數位通路打造普惠金融 為年輕世代的投資培力

隨著台股攻上兩萬點，年輕世代積極擁抱理財，便利即時的數位化投資是首選。野村投信與純網銀=LINE Bank合作，自即日起，打開LINE Bank即可輕鬆申購野村投信旗下境內、境外總代理的基金，包括野村優質基金、野村高科技基金等頗受注目的台股基金，以及將陸續推出的高盛、駿利亨德森、野村基金(愛爾蘭系列)等多檔基金，更讓年輕世代可透過LINE Bank特別推出「全面、終身0手續費」方案一次囊括台、美、日完整AI供應鏈的投資良機。

根據臺灣證券交易所的台灣證券戶開戶統計資料，至2024年5月底，30歲以下的年輕投資人已突破200萬人。同一時期，投信投顧公會的數據也顯示，小額投資人偏愛的基金定時定額投資，其每月扣款人數也創下近年的新高，在4月達到52萬人。

野村投信表示，年輕世代的踴躍參與投資理財，不僅是受到股市上漲的激勵。面對高通貨膨脹率、低薪資成長率的困境，年輕人試圖透過被動收入，來追求財富自由目標，並提早為退休投資來準備。

這群數位原生族群的Y世代，對於具備「低門檻、低成本、高效率」優勢的數位投資服務，也具有強烈的使用意願。為善用數位服務擴大普惠金融，除了Line Bank，過往好好證券與電子支付業者「全支付」合作所推出的以消費零錢自動投入的「電支雞」基金投資服務，也能見到野村投信總代理的產品。先前野村投信亦攜手將來銀行，透過手機直播的線上講座達近千人參與，推廣定時定額投資觀念。

野村投信相信「好基金+好工具=高效投資方程式」。除研發出被譽為進階版定時定額的「D檔投資法」，為投資人在相對低檔自動加碼買進外；也結合法人級別的低成本基金，打造出「理財機器人」投資組合服務等自動化投資工具。除運用這些投資工具，搭配投信業界擁有最多的退休理財規劃顧問群（RFA），赴企業、團體進行退休理財講座，提供個人退休理財諮詢服務外，也長期支持網路基金平台基富通的「好好退休」方案，以法人級別精選基金，協助國人以更低成本做好未來的退休準備。

面對AI狂潮來臨，善用數位金融理財服務參與AI成長趨勢的商機，是越來越多投資人的理財方式，未來野村投信將持續深化數位投資服務，並致力與各新興金融服務業者合作，以更多元、更便捷的投資方式，為年輕人的投資培力，落實普惠金融的終極目標。

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