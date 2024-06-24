永豐金控董事會決議通過清算解散子公司 永豐金證券(歐洲)有限公司

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐金控（2890）董事會決議通過清算解散子公司永豐金證券(歐洲)有限公司。考量歐盟開始實施MiFID II(新金融市場工具指引, Markets in Financial Instruments Directive)後，對永豐金證券(歐洲)業務發展及獲利性等面向的影響，董事會因而決議該公司辦理清算解散，該案須經主管機關核准後生效。永豐金證券將於董事會通過後，向台灣及英國主管機關申請，保守估計相關程序大概會在明(2025)年第2季完成。

歐盟 永豐金控

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