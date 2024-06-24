兆豐投信榮獲台灣永續投資獎「個案影響力類-永續基金-金級」

有永續獎奧斯卡之稱的2024 第四屆台灣永續投資論壇開幕式暨頒獎典禮由財團法人台灣永續能源研究基金會公布得獎名單。兆豐投信榮獲「2024 第四屆 TWSIA 台灣永續投資獎：個案影響力類-永續基金-金級」殊榮，足以彰顯兆豐投信在投資流程中納入 ESG 永續因素之用心，並以精實管理措施為旗下基金交出專業管理的佳績。

兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF證券投資信託基金(00932)投資策略採用的台灣永續評鑑，由臺灣指數股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心等共同開發，符合聯合國責任投資原則(UN PRI)，亦倡導投資流程中納入相關永續企業，讓投資人更了解環境、社會、公司治理(ESG)層面在投資行為中扮演的角色，提升投資收益機會，增加風險控管能力。

00932所追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數具有抵禦市場下檔風險的表現，如觀察過去六年多，該指數波動度為0.79，低於電子類股價指數的1.17及臺灣50指數的1.1，顯示其指數添加ESG篩選因子後，提升股利增長機會，有助參與ESG永續產業的成長力道。

兆豐投信投資長林忠義表示，受惠於台灣永續評鑑評級的篩選機制，該基金所追蹤的指數從眾多題材篩選出50檔優質成分股，排除重大性事件的黑名單及爭議性產業後，選出符合 ESG 的成分股建置的投資組合，有助篩選出永續績效表現佳、財務表現佳之個股且多為 ESG 產業中具有高股息的機會題材，突顯出本基金適合長期資產配置的特色，更適合青睞永續投資又希望較能穩健領息的理財族。

兆豐投信董事長陳佩君表示，今年榮獲台灣永續投資獎「個案影響力類-永續基金 金級」，突顯兆豐投信以行動實踐兆豐金控雷董事長的企業理念「發揮正向影響，引領永續發展」，積極開拓並發行 ESG 投資產品，期能落實責任投資使命，近年來亦持續配合財政部 ESG 倡議平臺具體執行方案，在投資流程或發行新商品導入機制中，逐步辦理SASB 行業準則揭露指標第三方驗證、TCFD 第三方驗證等，以期落實「組織與 ESG 資訊揭露」及「責任金融」的目標，提供投資人更出色的財富管理策略

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