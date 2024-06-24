日圓貶值搶換匯 元大銀行線上換匯、投資好優惠

近期美國聯準會理事對未來降息看法保守，加上經濟數據強勁，使得美元指數再次突破105大關，日圓兌美元匯率徘徊在34年來的低點。日圓兌新台幣換匯價也相當便宜，2024年5月24日以臺灣銀行日圓現鈔賣出價約「0.209元」。根據財金公司的統計，過去一年日圓交易量持續增加，已連續24個月交易值超過千億元，無論是否有日本旅遊計畫，民眾都會趁著日圓匯率低點時兌換日圓。

在日圓匯率持續走低的情況下，元大銀行推動多項換匯優惠活動，滿足民眾兌換日圓需求，匯率相較其他同業更具優勢，提供線上換匯享0.04分讓分優惠。元大銀行建議，日股長年本益比偏低，尤其是大型企業擁有強勁的現金流，加上股神巴菲特及外資均看好日股前景，民眾可分批投資以日圓計價的日本龍頭績優股基金，讓日圓資產得到更有效的運用。

暑假即將到來，適逢許多家庭計畫出國旅遊的時節，然而匯率波動時常讓旅客們難以掌握換匯的好時機。如何在匯率最佳之際換取旅行時所需的外幣，並在回國後將未使用完的外幣轉作投資外幣計價基金，為自己賺取下一趟旅行的經費，成為旅客們所關心的事情。元大銀行持續推廣「定期定額換匯」服務，為出國旅遊帶來智慧理財的新風潮。

「定期定額換匯」是指在週期性的時間下，以固定金額購買外幣，相較於一次性大額換匯，分批分次購買外幣的方式，更能有效分散匯率波動帶來的風險，避免在匯率較高點時，大量買外幣所造成的匯損。透過定期定額分批換匯，客戶也能在匯率震盪的環境下，逐步存下出國所需的旅遊基金，進而降低整體交易成本。

現在換匯還能再抽日本旅遊金！元大銀行推出「數位in元團 帶你遊日本」活動，即日起至2024年6月30日，不限新、舊戶，成功完成任一筆美元或日圓線上換匯，即可獲得萬元日本旅遊金抽獎機會乙次。

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