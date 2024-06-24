富邦人壽、證券、投信榮獲「台灣永續投資獎」十項大獎 落實永續金融

台灣永續能源研究基金會「2024第四屆台灣永續投資獎」舉行頒獎典禮，富邦金控暨子公司持續落實永續金融投資備受肯定，富邦人壽、富邦證券、富邦投信今(2024)年獲獎數較去年大躍進，共榮獲十項大獎。

富邦投信獲得機構影響力投信組最高殊榮「典範獎」，今年更一舉拿下七項大獎，表現亮眼；富邦證券獲得機構影響力「證券組楷模獎」，更連續兩年獲頒個案影響力「ESG創新銅級」；富邦人壽也連四年獲得「機構影響力-壽險組」榮耀，肯定富邦在促成投資、產業與社會環境三贏正向循環的用心。

富邦投信繼去年榮獲投信組楷模，今年更上層樓，除獲得投信組典範獎，並獲頒個案影響力類等共七項大獎，在ESG創新、永續主題投資、永續基金、企業議合、股東行動、影響力投資各面向，展現永續投資品牌價值。富邦金控歷年持續推動企業永續經營，更展開「永續經營(ESG) 願景工程」，富邦投信為響應金控，參加「台灣永續投資獎」評選活動，已連續四年獲得肯定，目前富邦投信旗下就有兩檔相關概念商品，包括富邦公司治理ETF(00692)、富邦ESG綠色電力ETF(00920)。

富邦公司治理ETF歷年已榮獲多項ESG大獎，包含第五屆至第八屆指標台灣年度基金大獎，亦榮獲2021 The Asset(財資)-Sustainable Investing- Institutional Investor,ETF, and Asset Servicing Awards 2021大獎；富邦ESG綠色電力ETF成立僅不到兩年，即於2023年榮獲Triple A Sustainable Investing Awards 2023大獎-BestSustainability ETF，足見富邦投信在永續投資的努力獲得肯定。

富邦證券將永續經營理念與核心業務結合，透過資金影響力，持續推動ESG責任投資並引導企業因應氣候變遷及重視永續發展，2024年第四屆TaiwanSIA台灣永續投資獎榮獲「機構影響力-楷模獎」及「個案影響力ESG創新-銅級獎」兩項大獎。富邦證券實踐責任投資，落實機構投資人盡職治理，為提高永續治理高度，2023年於董事會轄下增設「永續發展委員會」，致力推動永續金融。此外，富邦證券也積極參與券商公會氣候風險情境分析專案，獲選為同業轉型風險情境分析範本，引領同業強化氣候風險關注與管理。

富邦證券這次以業界首創跨商品「ESG投資專區」獲獎，專區中提供投資人公開、透明的ESG資訊作為投資參考依據，上線近一年造訪數即達10萬次，所列示之台股、美股、海外債商品庫存量及交易量雙雙成長，推廣永續投資有成！富邦證券將持續攜手投資人實踐永續投資，發揮責任金融影響力，共創永續未來。

面對國際永續趨勢，富邦人壽長期布局，將聯合國永續發展目標(SDGs)納入核心業務及營運策略，更積極發揮企業綠色影響力，不僅對內實踐綠色企業作為，對外也致力於綠色金融投資，包含低碳、綠債及綠能科技投資。並以「低碳」為策略主軸，協助被投資公司提升ESG績效及進行永續轉型。截至2023年底ESG主題性投資金額約新台幣2.44兆元，佔投資總資產51%。參與金管會主辦之首屆永續金融評鑑，榮列保險業前百分之二十之最佳評級；參加全球不動產永續指標GRESB 評級，於開發類(新建工程)獲得4星級評等。

同時，富邦人壽持續深化自身永續投資的積極作為，如購買 MSCI ESG指數資料庫，強化ESG投資規範依據。對投資標的碳盤查，進行氣候變遷情境分析，以NGFS訂定2030及2050氣候情境，針對轉型風險進行信用風險與市場風險的影響評估，分析碳費敏感度，瞭解投資面可能的衝擊；並透過CA100+ 參與台灣、美國、東南亞大型企業的議合小組，從內而外積極發揮對全球氣候變遷之影響力。

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