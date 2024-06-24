兆豐投信：降息前市場波動 布局多重資產求長期收益契機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期美國經濟數據呈現多項疲軟，市場對降息抱持期待，部分法人機構估計聯準會最快於今年9月起降息，引導穩健型資金觀望市場。兆豐投信表示，市場將面對一段波動，建議透過多元收益布局策略，如多重資產型基金等，應對行情波動而來的潛在變化。

兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金研究團隊指出，近期日股出現漲多修正，股市維持多頭格局，人工智慧產業為投資主流趨勢。美國債券殖利率呈現技術性調整，通膨放緩，美國聯準會對於今年內降息預期不變，隨著最近中東衝突、俄烏戰爭、氣候變遷等事件持續發展，市場變化仍存在，建議持續納入多重資產型基金，並採取分批進場布局策略。

該基金核心配置為「債券、股票、可轉換公司債」等題材，除了追求債息收益空間，爭取股票題材成長性，也有可轉換公司債的應用契機，並具有月配息機制，透過納入本基金累積多元收益的資本利得，加上具有息收空間可期，適合穩健型投資人納入核心資產配置。本基金首次收益分配基準（除息）日為今年6月20日，配息發放日為7月1日。

兆豐收益增長多重資產基金研究團隊表示，美國勞工統計局於今年6月中公布的數據資料顯示，美國5月消費者物價指數（CPI）年增率為3.3%，略低於市場預期的3.4%，降低之前市場需求過熱導致的通膨壓力，加上勞動市場降溫，FOMC會議後顯示，美國聯準會保留預防性降息空間，也推升股票、債券等資產價格走俏，但維持高檔震盪格局。

兆豐投信提醒，未來將視金融市場條件，以及下半年對聯準會降息的時機與幅度更明朗後，再視股市、債市的狀況進行加減碼的調整。投資人在選擇月配息機制時，除留意基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，更因瞭解配息前應扣除負擔之相關費用，以及收益分配的組成作為納入評估配置的條件依據。

月配息 美國聯準會 降息

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