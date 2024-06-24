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兆豐證券智能永續數據平台上線 量化ESG指標供投資人查詢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
為提供投資人更多ESG數據指標參考，兆豐證券建立「ESG智能永續數據平台」，幫助投資人為長期存股做出更明智的決策。(兆豐證券/提供)
為提供投資人更多ESG數據指標參考，兆豐證券建立「ESG智能永續數據平台」，幫助投資人為長期存股做出更明智的決策。(兆豐證券/提供)

兆豐證券攜手精誠資訊，為投資人全新打造「ESG智能永續數據平台」於2024年6月1日正式上線，提供量化的環境、社會與治理（ESG）指標，便利投資人將ESG主題納入投資決策，尋求長期更優質的風險管理及投資績效。

隨著全球對永續發展的重視，ESG投資逐漸成為主流。ESG投資不僅考量企業的財務表現，更重視其在環境保護、社會責任及公司治理方面的表現，這不僅有助於促進企業的可持續發展，還能為投資人提供更加穩健的回報。

兆豐證券與精誠資訊合作打造的ESG智能永續數據平台，透過永續發展之環境面、社會面、治理面等有別於傳統分析維度之指標，提供企業以及投資人一個全面且精確的數據參考來源。平台整合了豐富的ESG資料及數據，方便企業進行風險評估；其次，促進資料的加值和串接應用，增強企業的氣候韌性。此外，平台還提供市場永續分析應用的工具，幫助投資人追蹤企業碳排放、綠色投資、產業數據及風險分析等資訊，從而促進更全面的永續發展。

兆豐證券表示，作為兆豐金融集團的成員之一，秉持著永續金融先行者聯盟的精神，致力於共同實現台灣2050淨零轉型計畫。從上而下推動永續政策，兆豐證券除了提供投資人專業的投資理財服務及多元化的客戶資產配置外，在去年9月兆豐證券理財網官網全新改版，不僅優化金融友善專區、提供全新設計之個股查詢及盤後資訊、網頁服務憑證改版及強化投顧服務整合等，官網並設立「防詐騙宣導專區」，提供防詐宣導影片等多項資訊。

兆豐證券致力提供有溫度的服務，除了在核心業務上積極推動ESG，也持續提倡ESG永續投資概念給投資人，發揮正向影響，提升品牌價值，為永續發展共盡心力。未來，亦將持續推動更多創新與永續發展的金融產品與服務，助力投資人實現長期穩健的財富增值目標。

ESG 兆豐金

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