永續投資獎 國泰金奪大滿貫

國泰金控發揮永續金融影響力，與子公司人壽、銀行、證券、投信於2024 TWSIA台灣永續投資獎機構影響力類獎項，奪下金融業大滿貫獲五座典範最高榮譽。其中，國泰金控為氣候金融領航者，達成四大金融業創舉：COP27任世界氣候高峰會開場講者、COP28獲金融業首張藍區門票，分享氣候金融、連年登上紐約氣候周世界生物多樣性高峰會、參與倫敦證交所氣候投資高峰論壇。

國泰人壽為全台最大的機構投資人之一，領先業界實踐責任投資，對內建立永續投資制度，引導被投資公司提升ESG表現；對外善用對話的力量，剖析企業永續進展，客製議合內容，成為企業互信的ESG夥伴，致力為帶來安定力量的壽險標竿企業。

國泰世華銀行透過科學化脫碳目標，推動金融資產轉型，朝二○五○金融資產淨零排放邁進；積極接軌赤道原則等國際標準，在投資端設有專責團隊持續研究國際趨勢推動責任投資。國泰證券將永續與自有資金、商品及服務相結合，為台灣首家獲准開辦STO業務之證券商，鼓勵再生能源等ESG領域中小企業進行募資；引導市場資金投資於低碳企業或綠色債券，並攜手國泰期貨專業ESG研究團隊，提供創新三方議合模式，成為永續券商的領航者。

國泰投信為全台第一大資產管理業者，建立ESG燈號警示、轉型風險資料庫，增強投研及產品研發單位對氣候風險、生物多樣性的應對能力。

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