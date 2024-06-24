聽新聞
test
0:00 / 0:00

永續投資獎 國泰金奪大滿貫

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
國泰金控與旗下子公司人壽、銀行、證券、投信在「台灣永續投資獎」機構影響力類獎項奪下金融業大滿貫。圖／國泰金控提供
國泰金控與旗下子公司人壽、銀行、證券、投信在「台灣永續投資獎」機構影響力類獎項奪下金融業大滿貫。圖／國泰金控提供

國泰金控發揮永續金融影響力，與子公司人壽、銀行、證券、投信於2024 TWSIA台灣永續投資獎機構影響力類獎項，奪下金融業大滿貫獲五座典範最高榮譽。其中，國泰金控為氣候金融領航者，達成四大金融業創舉：COP27任世界氣候高峰會開場講者、COP28獲金融業首張藍區門票，分享氣候金融、連年登上紐約氣候周世界生物多樣性高峰會、參與倫敦證交所氣候投資高峰論壇。

國泰人壽為全台最大的機構投資人之一，領先業界實踐責任投資，對內建立永續投資制度，引導被投資公司提升ESG表現；對外善用對話的力量，剖析企業永續進展，客製議合內容，成為企業互信的ESG夥伴，致力為帶來安定力量的壽險標竿企業。

國泰世華銀行透過科學化脫碳目標，推動金融資產轉型，朝二○五○金融資產淨零排放邁進；積極接軌赤道原則等國際標準，在投資端設有專責團隊持續研究國際趨勢推動責任投資。國泰證券將永續與自有資金、商品及服務相結合，為台灣首家獲准開辦STO業務之證券商，鼓勵再生能源等ESG領域中小企業進行募資；引導市場資金投資於低碳企業或綠色債券，並攜手國泰期貨專業ESG研究團隊，提供創新三方議合模式，成為永續券商的領航者。

國泰投信為全台第一大資產管理業者，建立ESG燈號警示、轉型風險資料庫，增強投研及產品研發單位對氣候風險、生物多樣性的應對能力。

券商 永續 資產

延伸閱讀

落實永續發展 第一金證三度獲永續投資獎

溫布頓／丹麥甜心、大坂直美入列！4位大滿貫得主獲外卡

7月底後每月買進中信金、富邦金、國泰金、元大金加總6張！ 肥羊：現在買股賠錢機率50％

他壓58萬買國泰金（2882）⋯許願股價破百！網看衰：祝坐牢愉快

相關新聞

永續投資獎 國泰金奪大滿貫

國泰金控發揮永續金融影響力，與子公司人壽、銀行、證券、投信於2024 TWSIA台灣永續投資獎機構影響力類獎項，奪下金融...

落實永續發展 第一金證三度獲永續投資獎

第一金證券積極落實永續投資，於第四屆台灣永續投資獎中獲得機構影響力、個案影響力-永續主題投資等兩個獎項，卓越的績效獲得主...

獨家／台新金著手進行對新光金實地查核 最快7月底出價

台新金對新光金併購案的推進又再大步向前。儘管日前由台新金先作為新光金旗下新光人壽策略性投資人，以私募方式入股新光人壽的計...

匯市最前線／台幣32~32.5元波動

國內股匯上周五（21日）同步下挫，新台幣匯率維持區間震盪格局，終場貶值4.1分，收在32.369元，成交量19.455億...

台積爆2,892萬違約交割 少年股神慘遭「軋空」

台股近日屢創歷史新高，少年股神卻慘遭「軋空」，臺灣證券交易所昨（21）日統計，證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額4,...

五大銀行新增房貸衝千億 新青安貸款占40%

國內房市價量齊揚，銀行房貸金額締造新猷。中央銀行昨（21）日公布，五大銀行5月新增房貸首破千億元、高達1,162.3億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。