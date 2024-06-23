落實永續發展 第一金證三度獲永續投資獎

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
第一金證券連續第三年獲永續投資獎，由投資長張瑞興(圖中)出席領獎。第一金證券/提供
第一金證券連續第三年獲永續投資獎，由投資長張瑞興(圖中)出席領獎。第一金證券/提供

第一金證券積極落實永續投資，於第四屆台灣永續投資獎中獲得機構影響力、個案影響力-永續主題投資等兩個獎項，卓越的績效獲得主辦單位連續第3年肯定。第一金證券表示，非常榮幸今年再度得獎，感謝評審團肯定公司在永續投資上的努力。

第一金證券以ESG（環境、社會、治理）、SDGs（永續發展目標）作為投資核心元素，慎選投資標的，創造長期投資價值；同時也發揮機構投資人影響力，積極與被投資企業溝通與議合；每年參與股東會，均會審慎評估議案的合宜性，並檢視公司是否發生不符ESG的事件，決定議案支持與否，透過股東會投票權行使，落實股東行動主義。

另外，對於承銷業務輔導之公司，ESG亦納入接案前檢視項目，輔導期間更協助被輔導中公司導入永續發展相關政策，促使其重視永續發展以利上市上櫃。

為發揮機構影響力，第一金證券2016年即簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，為首家簽署之證券商，且2021至2023連續3年獲證交所遴選為資訊揭露較佳券商。

隨著國際永續發展潮流的演進，第一金證券與時俱進持續深化永續投資作為，已訂定包括高污染/碳排產業投資比重上限且逐年調降，增加投資綠色/永續發展債券，今年也精進脫碳政策，不再新增煤產業（採煤、燃煤發電及基礎設施）營收比重逾25%之企業，以及非典型油氣（頁岩油/氣、深海油/氣、極圈油/氣等）逾10%之企業。面對2050全球淨零趨勢，母公司第一金控已遞送減碳目標予SBTi審查，設定科學基礎升溫不超過1.5℃之路徑，透過滾動式調整修正投融資及氣候風險管理策略，以逐步落實減碳路徑及減碳目標。

第一金證券以永續經營的理念，擘化公司的永續藍圖，以金融業影響力敦促產業重視與落實永續發展，促進投資、產業與社會三贏的正向循環，為更美好的地球盡一份心力。身為永續金融先行者聯盟成員第一金控旗下的一員，未來將持續精進、深化永續發展作為，協助2050淨零碳排的國家政策達成。

第一金證券 股東會

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