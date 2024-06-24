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台幣上半年貶5% 亞洲新興貨幣第五差

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
新台幣貶逾5%，為亞洲新興貨幣第五差。（路透）
新台幣貶逾5%，為亞洲新興貨幣第五差。（路透）

新興市場貨幣對美元匯率今年上半年以來貶值逾4%，表現是2020年來同期最差，主因聯準會（Fed）降息一延再延，使美國利率意外居高，且原本熱門的拉美貨幣交易策略降溫，阿根廷披索今年來重貶逾10%，在新興市場墊底，新台幣貶逾5%，為亞洲新興貨幣第五差。

英國金融時報（FT）報導，摩根大通新興市場貨幣指數今年來重貶4.4%，貶幅為過去三年來同期的兩倍多。彭博資訊數據顯示，阿根廷披索兌美元今年來狂貶10.7%，在新興市場敬陪末座，巴西里爾貶10.6%，土耳其里拉跌10.1%，分居倒數二、三名。

新興貨幣上半年來表現 圖／經濟日報提供
新興貨幣上半年來表現 圖／經濟日報提供

美元指數今年來升值4.5%，因為美國通膨黏著，使市場預期的Fed今年降息幅度不斷縮小。受美元居高與中國大陸經濟疲軟的影響，亞洲新興市場貨幣今年來也陷入困頓，以韓元大跌7.2%的表現墊底，泰銖和印尼盾分別貶逾6%，新台幣貶5.2%。

花旗集團全球新興市場策略主管柯斯塔表示，「這是美國經濟堅韌，加上智利、匈牙利及巴西持續降息所致。坦白說，新興市場今、明兩年的成長展望並不出色，全球貿易持續萎縮，且多國舉行選舉，也使匯率走勢益發複雜」。

最近新興貨幣走軟主因之一，是「套利交易」部位釋出。今年初新興市場投資人熱衷於套利交易，但多國選舉使資產價格動盪，且未來利率走向不明，使這項交易陷入困境。

摩根大通分析師團隊表示，最近墨西哥披索走軟，便是投資人釋出「套利」部位的例證。執政黨6月初贏得壓倒性勝利後，市場擔心財政政策以及政府可能擴大經濟干預，使披索對美元大貶，連帶使投資人擔心哥倫比亞披索及巴西里爾走勢。

一些投資人將「套利交易」的重點從巴西等轉向奈及利亞及埃及等較小與較貧窮的經濟體，因為這些國家的高利率可能使本地貨幣債券仍具吸引力。

展望下半年，新興市場貨幣將受到Fed降息前景、美國總統大選及各國國內情勢等三大因素牽動，高盛預期美元將「更強更久」，主要支撐包括美國經濟強韌與總統大選的政治風險，富國投資研究所也預期美元將維持強勢。

新興市場 美國經濟

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