獨家／台新金著手進行對新光金實地查核 最快7月底出價

台新金對新光金併購案的推進又再大步向前。儘管日前由台新金先作為新光金旗下新光人壽策略性投資人，以私募方式入股新光人壽的計畫的相關臨時董事會召開先暫緩，但據金融圈知情人士透露，台新金自本月上旬，已正式啟動對新光金及旗下子公司的實地查核，並由曾任凱基銀行總經理的台新金資深副總曹慧姝親自操刀，該實地查核預計可在7月上旬完成，台新金最快應會在7月底之前，就對新光金出價。

至於由台新金為新光金旗下新壽以私募方式，用普通股搭配特別股的方式直接由台新金為新壽增資200億，據了解，原本台新金在2年前應新光金之邀而提出的併購架構裡，就有提到願由台新金為新壽增資200億這塊，不同之處在於，現在的方式，是在合併之前，就先由台新金為新壽注資。

知情人士指出，台新金已仔細研究過金融控股公司投資管理辦法，倘若能獲主管機關金管會的支持，則台新金會依照該法第六項，亦即，被金控所投資的公開發行公司，將自核准之日起三個月內依公開收購相關規定，進行股份收購一次購足。

而另一個在同一個時間也正同步前進的，就是台新金對新光金的實地查核，新光金方面的財顧則是委任勤業眾信。

據了解，台新金對新光金的併購，原則上將維持約2年前所提出的架構，而在換股價格上，台新金傾向以協商交易日前30天，或是前90天的股價均價作為計算基準。在2年前，當時台新金對新光金提出的換股價格，是採取一個月內的雙方平均股價為基準所計算出來，為1股新光金，換0.584股的台新金，如今股價再有相當變動，換股比例也要重新再計算。

究竟該採取股價作為換股基準，或是淨值作為換股基準，不只兩派人馬有不同看法，市場也有不同的聲音。不過由於壽險公司的資產結構比較複雜，再加上有IFRS 17的接軌問題，因此除了壽險公司在財報上所反映的淨值之外，不少金融圈高層私下直言，「隱藏性的包袱」其實也不小，所以，就算不能只看股價，也不能只看表面的淨值。

若以新光金上周五的收盤價每股9.82元，再度站上近來股價高點，其中盤中更是一度最高來到9.98元，眼看即將收復每股面額10元，台新金周五每股18.7元作收，倘若以兩家金控近三個月的股價均價，新光金約在每股9元，台新金約在每股18元，換股比例可能在1比2左右，亦即，1股台新金換2股新光金，亦即，1股新光金換0.5股台新金。

倘若以是30天的均價來計算，則台新金的均價約在每股18.55元，新光金在9.5元，換股比例將為1股台新金換1.95股的新光金，亦即，1股新光金可換0.513股台新光金。

不過據了解，新光金創辦人吳東進派的董事，主張換股應以淨值為基準來換算，據指出，吳東進先前已明白告訴幕僚，希望以近三個月的淨值為基準作為換股比例，因此新光金公司派和非公司派，屆時對換股比例如何拍板，將會在新光金董事會上交鋒。

倘若以兩家金控第一季的淨值來看，新光金每股16.53 元，台新金每股16.32元，將會是1股台新金換0.987股的新光金，亦即，1股新光金換1.013股台新金。出現和用股價來計算換股比例截然不同的結果；而倘若以兼採股價和淨值計算這種折衷的方式，來計算換股比例，則約為1股台新金，換1.34股的新光金，亦即1股新光金換0.746股的台新金。

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