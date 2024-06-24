台灣永續投資獎揭曉 台壽力挺綠能奪雙料金獎
中信金控（2891）子公司台灣人壽永續投資成果屢獲肯定，今年一舉拿下台灣永續能源研究基金會（TAISE）「台灣永續投資獎（Taiwan SIA）」之「永續主題投資」、「影響力投資」雙金殊榮，連續三年入榜獲獎，致力成為最愛國的綠色保險公司。台灣人壽表示，截至今年5月底，永續投融資核准金額達675億元，未來將持續扮演綠能投融資神隊友。
台灣人壽長期支持多元綠能，今年以「海龍離岸風場專案融資案」、「星鱻暨星耀光電投資案」，囊括「台灣永續投資獎」個案影響力類「永續主題投資」及「影響力投資」雙料金獎，由金融投資二處副總經理楊慧君代表領獎。
台灣人壽不僅是亞洲第一家參與離岸風電聯貸的壽險公司，2023年海龍離岸風場專案聯貸總金額達1,170億元，台灣人壽參貸占比居同業之冠，更創下亞太地區金額與規模最大的離岸風場專案融資。海龍離岸風場啟用後每年產生的電力，可提供106萬戶家庭全年用電量，為台灣綠能發展具重要貢獻，榮獲「永續主題投資」金級肯定。
布局綠能科技產業台灣人壽亦不遺餘力，2014年領先國內壽險業投資太陽能事業，接力投入星耀與星鱻光電案，該投資案為大型地面光電及漁電共生案場，2023年開始商轉，特別的是，開發過程中保留生態保護區，並改善當地產業環境，透過綠能創造就業機會，帶動漁業轉型升級，創造「以漁為本、綠電加值」的共好目標，獲得評審團高度讚許，拿下「影響力投資」金級獎。
為地球永續保險，台灣人壽表示，秉持「加減乘除」投資心法，打造「綠色經濟方程式」，截至今年5月底，永續投融資核准金額達675億元，未來台灣人壽將持續扮演綠能投融資神隊友，攜手政府、國內外企業，力挺能源轉型，提升台灣永續發展競爭力。
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