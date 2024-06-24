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台灣永續投資獎揭曉 中華電發行永續債獲肯定

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信獲頒第四屆台灣永續投資獎個案影響力類-永續債券金級獎，中華電信財務長陳宇紳（中）代表受獎，與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右）、台灣企業永續研訓中心秘書長周麗芳（左）合影。中華電信／提供
中華電信獲頒第四屆台灣永續投資獎個案影響力類-永續債券金級獎，中華電信財務長陳宇紳（中）代表受獎，與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右）、台灣企業永續研訓中心秘書長周麗芳（左）合影。中華電信／提供

中華電信（2412）永續作為再度獲得權威機構肯定，中華電信於2022年發行台灣電信業首檔可持續發展債券，因投資項目多元且資金運用效益卓著，在《財團法人台灣永續能源研究基金會》舉辦的第四屆TWSIA台灣永續投資獎評選中，榮獲個案影響力類-永續債券金級獎，也是本屆唯一非金融業之獲獎企業。

中華電信董事長郭水義表示，中華電信很高興在永續投資作為上獲得社會各界認同與支持，未來仍將一本初衷，無悔投入ESG，致力成為以永續發展為基礎的國際標竿企業，並以大手拉大手，以及大手拉小手的方式，邀利益關係人共襄盛舉，為台灣永續盡一份心力。

中華電信財務長陳宇紳代表領獎，陳宇紳指出，中華電信在永續發展追求卓越，雖非金融或投資機構，仍積極響應國際永續及影響力投資，發行台灣電信業首檔可持續發展債，更於發債後兩年內即將資金全數投入各項永續發展項目，以實際行動落實永續作為。

陳宇紳表示，中華電信此檔可持續發展債所募集資金用於綠建築的興建、電信網路節能減碳、提升偏鄉及離島通訊及創造視障者就業機會，展現環境、經濟效益，發揮重大社會影響力。

此外，在金融市場上，陳宇紳表示，此檔債券發行深獲各界支持，發行利率0.69%，僅略高於當時5年期公債利率，發行金額亦為近二年單筆可持續發展債券發行之最高，顯現公司之影響力；在永續性揭露上，此檔債券之綠色投資計畫和社會效益投資計畫之類別、項目及效益評估等資訊除依相關規定申報外，資訊並做完整充分揭露，並以多管道與相關利益關係人溝通。

中華電信強調，秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，發揮資通訊產業及技術優勢，積極推動ESG永續發展，並訂立永續發展願景，要以「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」的服務理念，領航智慧生活、促進永續發展。

永續 電信業

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