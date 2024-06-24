台灣永續投資獎揭曉 玉山金膺機構影響力楷模

台灣永續能源研究基金會主辦「2024第四屆台灣永續投資獎」於21日舉辦頒獎典禮，玉山金控（2884）連續四年榮獲「機構影響力類」楷模獎，並獲頒個案影響力類「永續債券」及「股東行動」金級，本次總計獲得一項楷模獎二項金級，肯定玉山在永續投資及氣候行動的積極作為。

台灣永續投資獎綜合三大評選構面「願景與策略」、「標的篩選流程與專業建模」、「影響及效益」，表彰具影響力與效益的金融機構法人，並表揚永續投資個案。

玉山矢志成為企業永續靠山、顧客最佳永續夥伴，同時以達成2050年淨零排放之目標，於2023年在主要業務部門成立永續專責團隊，有系統地推展結合永續的創新業務模式，並連續三年舉辦ESG永續倡議行動，偕同專業顧問團隊建立永續轉型平台，提升台灣永續產業競爭力，具體發揮金融影響力加速企業永續轉型，榮獲「機構影響力類」楷模獎肯定。

此外，玉山銀行於2023年發行五檔永續發展債券，為當年度及累計發行量最大之國內銀行，其中包含三檔外幣結構型永續發展金融債券，並於今年發行國內第一檔兼具再生能源、生物多樣性與農林保育的永續發展債券，獲得個案影響力類「永續債券」金級；玉山也善盡盡職治理責任，經由與被投資公司溝通、參與股東會、積極行使投票權等方式，履行股東行動主義，獲頒個案影響力類「股東行動」金級。

「一個好的ESG策略，就是一個好的銀行發展策略」，玉山許下淨零承諾，訂定具體可行的永續發展藍圖，根據永續藍圖架構投資方針，接軌國際最新準則，落實投資決策評估，持續發揮正向影響力，期盼透過金融力量的串聯，與政府、顧客及被投資人攜手邁向永續共好的美麗家園，共同建構美好的社會與未來。