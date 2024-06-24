國銀新南向澳洲成新歡 看好利差與國際聯貸案
國銀掀起赴日潮，近期包括合庫、一銀、彰銀（2801）、台新及玉山陸續宣布將前進日本或擴增據點。至於新南向方面，在東南亞漸趨飽和及准入問題，也有更南向澳洲的趨勢，如上海商銀（5876）將啟動評估赴澳洲設分行，北富銀雪梨辦事處升格分行也正進行中。國銀主管表示，日本同業淨利差不到1%，澳洲利差相對好且有國際聯貸案。
截至3月底，國銀在東南亞共設立321處據點（含子分行、辦事處）。澳洲才15個；目前在澳洲設分行的有臺銀、合庫、一銀、華銀、兆豐、台企銀（2834）、玉山、台新等八家；辦事處則有中信、台北富邦。至於已獲金管會同意申設的有土銀布里斯本分行、彰銀雪梨分行、及今年4月最新核准的王道銀（2897）雪梨辦事處。
國銀主管表示，評估前進澳洲的原因主要是利差相對好，日本利差很差，放款日本大型商社不只沒有利潤甚至可能倒貼，同業在日本淨利差平均不到1%，再加上提列備抵呆帳等信用風險，不見得會賺到錢。而日本大部分台資分行很多都做台商不動產授信，因為很多國人投資不動產。
另外，在澳洲還有服務台商需求以及國際聯貸案。澳洲地廣人稀資源多，除了台商以外也有在地化商機，包括貿易融資、進出口相關授信可帶進手續費收入。
近年曾派駐澳洲的公股銀主管坦言，在新設據點初期銀行一定以台商為主力，「因為可以讓我們盡快進入市場、盡快賺錢，但是之後的成長沒有辦法只靠台商」。後續一定要在地化經營。
國銀主管指出，東南亞主要客群會是做製造業的台商，但澳洲由於工資高，台商做製造業少，大部分台商從事不動產，前金管會主委顧立雄有一次到雪梨時就有銀行向他建議，銀行法72條之2針對不動產放款上限放寬不包括海外分行。
該主管分析，布里斯本台商較多，幾乎以不動產為主力，早期進去的租金投報率可達7至8%以上。雪梨台商較少，但澳洲央行在雪梨，是金融中心，跟著央行跑容易進入當地資金市場，就像早期銀行到美國和日本首站一定首選紐約及東京。
據悉，在南向政策之下，澳洲是主管機關一項重要績效，不過，國銀主管提到，分行在當地法遵成本相當高，且流動性覆蓋率（LCR）規範嚴格，在升息後利差有受到壓抑。反而有些辦事處透過OBU進行授信更可節省成本。
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