金管會25日檢討兩銀行個案缺失

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會將在周二（25日）召開銀行總經理聯繫會議，銀行局報告案中，首度以兩大個案缺失，要求各銀行做逾期（呆帳）催收和強制執行作業時，需檢討強化內控及客戶權益保障，其中一項個案日前金管會已開鍘。

這兩大個案，個案一是A銀行債權管理部行員挪用呆帳客戶償還款項，等於是A了客戶的「還債錢」。金管會5月中已開鍘該銀行400萬元罰鍰。

主要內控「破口」是該銀行與呆帳戶協議還款、申請呆帳案件減免、通知客戶核准減免額度與繳款帳號等，全程均由同一催收經辦人員辦理，欠缺作業牽制機制，導致該行員提供自己行內存款帳戶供客戶還款，也簽報不實協議債權金額，進而從中挪用客戶償還款項。

個案二是B銀行因內部作業疏漏，及控管措施不周延，導致誤向法院對已解除保證票據責任的債務人申請強制執行，等於是誤追了客戶多年前已償還的債務並查封該客戶財產。

金管會要求各銀行應重新檢視行內就呆帳案件所定相關催收及強制作業程序的妥適性，並檢討強化內控機制和客戶權益保障。

一是催收作業，包括檢視相關作業流程及控管措施的妥適性，加強行員管理、自行查核及內部稽核功能，也需利用多元管道向客戶通知與揭露相關債務與權益資訊以強化客戶權益。

二是強制執行作業則需建立確認強制執行內容，如對象、金額、債務清償與免除責任等正確性的檢核和覆核機制。

金管會每年例行在年中、年底各召開一次國銀總經理聯繫會議。

債務 金管會

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