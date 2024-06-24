外溢保單買氣大增 兵家必爭

外溢保單持續熱賣，根據金管會統計資料，2024年第1季外溢保單初年度保費達52.84億元，年增12%，新契約件數突破30萬張，壽險公司也積極搶市占，初年度保費由國泰人壽以28億元拿下「外溢保費王」，保費亞軍南山人壽則以14.8萬件的件數取勝，搶下「外溢件數王」。

國人疫後健康意識抬頭，外溢保單近年成為各家壽險兵家必爭之地。

金管會目前已核准及備查13家公司共215張具外溢效果之保險商品，據保險局統計，2024年第1季外溢保單賣出3.1萬件，件數較去年同期增加3.7萬件、年增14%；初年度保費收入達52.84億元，突破50億元關卡，較去年同期增加5.85億元、年增12%。

在銷售外溢保單的13家公司中，若以第1季初年度保費來看，國泰人壽保費收入達28億元，拿下「外溢保費王」，南山人壽保費收入13億元，富邦人壽保費收入7億元，排在第二、三名。以件數來看，南山人壽以14.8萬件取勝，搶下「外溢件數王」，國泰人壽件數約11.5萬件，富邦人壽達3萬件，三大壽險囊括逾九成。

第1季以健走型保單買氣最佳，初年度保費收入近30.59億元、新契約件數約12.2萬件，其次為健檢型保單，初年度保費收入10.47億元、新契約件數逾6.05萬件，至於提供其他非現金方式給付促進健康的保單初年度保費收入近6.97億元、新契約件數3.03萬件。

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