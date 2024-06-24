銀髮外溢保單 訴求「老得健康」

台灣將於明年邁入超高齡社會，未來每五人就有一人為65歲以上長者，因應高齡化趨勢，保險業者近年陸續推出針對銀髮族的外溢保單，透過保戶自主健康管理，讓保險從單點式的「事後理賠」走向全方位的「健康促進與預防」，幫助民眾活躍老化。

「老」是各個先進國家不可避免的人口趨勢，但如何「老得健康」，則是每個人都可以努力的目標。對此，南山人壽推出銀髮族專屬外溢保單「長青安溢醫療定期健康保險」，投保年齡依不同年期最高可至80歲，商品具四大特色，第一，多項住院醫療保險金，強化高齡所需的醫療保障，第二，特定人工關節補助保險金，補強髖、膝關節退化保障需求。

外溢保單特色比一比

第三，安寧療護一次性保險金，讓末期病人能享有優雅尊嚴的照護品質，第四，未住院健康鼓勵保險金，若健康未住院，年年有機會領取年繳保險費總和的2%。同時，南山亦提供健康促進回饋金及防疫保健回饋金，合計每年有機會最高可享年繳保險費總和的12％現金回饋，鼓勵保戶保持健康體況。

宏泰人壽表示，因應超高齡社會來臨，全力推動長照險等各式保障型保險商品，協助保戶轉嫁風險。新推出「友溢健康長期照顧終身保險」投保年齡最高可至70歲，依保單條款體況達標者，第三保單年度起，享有健康促進增額保障；除了完全失能及長期照護的理賠給付，另外也包含住院看護保險金定額給付，當符合1-6級失能或長期照顧狀態時，可豁免保險費。

遠雄人壽則推出健檢型外溢保單「雄有溢85精選傷病定期保險」，這是一張多保障功能兼具健康檢查福利的保險，第二保單年度起，遠雄人壽會通知保戶前往指定醫療院所進行體檢，檢查項目包括身體質量指數（BMI）、總膽固醇、空腹血糖等七項，符合健康數值後，第三保單年度起，S級體位享有1.1倍保障、A級體位享有1倍保障。

「雄有溢」將40種常見傷病分類，以癌症而言，若第二保單年度起，經醫師診斷確定癌症初期、癌症輕度、癌症重度，分別可給付5%、10%、100%的「精選傷病保險金」，合計最高可給付保險金額的115%。此外，「雄有溢」提供一次性給付的理賠金，讓保戶更能自由運用。

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