專家教你保／投保旅平險 釐清三大迷思

經濟日報／ 林永欣
新光人壽數位服務發展部協理林永欣。新光人壽／提供
新光人壽數位服務發展部協理林永欣。新光人壽／提供

暑假將至，也意味著國人出國旺季到來，加上近期國內外發生多起塞機延誤等突發事件，進一步推升旅遊平安險及旅遊不便險買氣。但民眾在投保旅平險的時候，有三大迷思需要釐清，才能保得安心，愉快出行免煩惱。

迷思一：信用卡旅平險就夠了？很多人常覺得信用卡刷卡購買機票或支付團費，附贈的旅平險就足夠了，其實，免費贈送的保障內容通常很有限，例如只保障被保險人搭乘公共運輸工具期間，如飛機起降落間或高鐵等，且大多僅保障意外身故、意外失能及傷害醫療等部分保障，若因突發疾病所產生的醫療行為與費用，則未包含在保障範圍。

迷思二：選最便宜的保額就好？若以一杯手搖飲來說，從中杯升級到大杯，加個10元、20元，也許只是多喝了幾口，但就旅平險來說，省下一杯手搖飲的金額，就有機會讓原本意外身故保障從100萬元變成200萬元，保額差了一倍，所以民眾在投保旅平險時，別只顧著考量保費，也要注意投保的保障內容及保額多少、是否足夠。因為如果在國外受傷或發生事故，國外醫療費用肯定會比在台灣高出許多。

迷思三：投保時間以坐飛機開始為準？正常投保旅平險最短時間為一天，投保起訖時間應設定「出門時間」及「到家時間」，而非行程開始的集合時間或去回的搭車時間，建議多預留一些緩衝時間，讓出門前後都有保障。

投保旅平險的額度建議 圖／經濟日報提供
投保旅平險的額度建議 圖／經濟日報提供

而在購買旅平險時，建議至少包含「意外身故」與「意外失能」之保障，若是國外旅遊時，則建議要有「傷害醫療」保障，另外，因應海外突發疾病的發生，「住院醫療」、「門診醫療」及「急診醫療」之保障更是不可或缺。

以網路投保「新光人壽Enjoy Life旅行平安保險」，並附加「新光人壽Enjoy Life傷害醫療保險給付附加條款」及「新光人壽Enjoy Life海外突發疾病醫療健康保險附約」為例，可一次滿足上述所有保障範圍，24H線上隨時試算購買，最快10分鐘完成投保後生效。

另外，出國旅遊最擔心遇到需要海外急難救助的情況，凡投保國外旅平險者，新壽一律提供23項海外急難救助服務，如轉院醫療、安排親友前往探視、轉送回國、安排未成年子女返國、遺體或骨灰運送回國、醫療法律諮詢服務、行李遺失協尋、護照遺失協助等，海外急難救助服務才足夠。

（本文由新光人壽數位服務發展部協理林永欣提供，記者戴玉翔採訪整理）

保險 旅平險

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