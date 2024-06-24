保險小百科／投資型商品 具有二特色

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

一般保單是以發生風險時提供穩定的保障為目的，「投資型保險」除了保障以外，還可以將部分的保費參與投資，兼具保障及投資，協助保戶靈活運用的退休規劃工具。

投資型保險的特色包括：專設帳簿內的投資資產，由保險公司採個別帳戶管理，且依法規定在保險公司破產時，該資產可以不受債權人的扣押或追償。

再者，提供不同種類標的供保戶進行選擇，常見的像是連結「共同基金」或「類全委帳戶」。產生的投資收益或虧損由保戶自行承擔，且依法揭露相關費用讓保戶充分了解保費結構。

凱基人壽提醒，投資型保險商品的種類及費用結構有多種型態，且須自行承擔投資風險，保戶應先了解風險及費用結構，並選擇符合自身風險屬性的商品。

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