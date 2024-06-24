退休金算盤／勞保公保年金調漲 86萬人受惠

近年物價飛漲，為對抗通膨、反映通膨率，近期勞保局、銓敘部接連調升退休人員的月退金，勞保調升八個年度請領勞保老年金金額、公保則調升五個年度公教人員保險年金給付金額，調幅皆落在5.51%至7.59%之間，合計有86萬名退休民眾受惠。

為避免民眾退休金被通膨吃掉，今年大規模調升軍公教、勞工、及一般國民的退休金。除了上述勞保、公保月退休金調升後86萬餘人受惠之外，若加上自2024年1月1日起，國民年金六項年金給付金額調增，約有172萬人可受惠、以及大多數退休軍公教人員領的「定期退撫給與」自2024年1月起調升4%，約52萬人受惠。換言之，今年各職業月退休金調升後，共約有310萬人受惠。

自2024年5月1日起調升的勞保老年金。勞保局已公布，2009、2010、2013、2014、2015、2019、2020年及2021年等共八個年度，累計消費者物價指數（CPI）漲幅已跨過5%門檻，因此老年年金給付將自5月起調升，調幅為5.51%至7.59%之間。其中，2019年及2020年度調幅將達到7.33%及7.59%，不僅創下調整最多年度的一次，也創史上最高調幅，估計將有85萬名勞工受惠。

2024年勞保＆公保年金給付調升情況 圖／經濟日報提供

根據「勞保條例」第65條之4規定，當中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正負5%，將依該成長率調整勞保年金給付金額。而且，CPI累計漲多少，老年年金就調多少；一旦調升後，該年度重新計算累計CPI成長率，直到累計CPI年增率超過5%，才會再次啟動調升機制。

勞保老年金隨CPI反映而調升是如何計算？舉例來說，以2013年申請勞保年金給付、每月領取2萬元老年年金的勞工為例，已曾在2022年5月調升6.71%，改領21,342元；而到2023年底累計CPI上漲率5.51%，自2024年5月改核發22,518元。

2024年5月起除了上述八年度勞保年金給付調升外，領勞保遺屬年金、失能年金也會一併調升。

勞保局勞保普通事故給付組長劉秀玲表示，退休勞工領的老年年金若達到法定調升時，按往例，都是自當年度5月起調升勞保年金，6月入帳，屆時退休勞工會在帳面上看到兩筆入帳，一筆是原本請領金額，另一筆則是調升後的加發金額，會註明顯示為「物價調整」，至7月才合併計算顯示。

近年來，為反映飛漲物價，勞保局已多次大規模進行調整退休勞工的勞保年金。2022年5月已調升五個年度請領勞保老年年金，約有49.2萬人受惠；2023年5月再調升五個年度，預計受惠人數更多達66萬人。2024年則一口氣調升八個年度，受惠人數高達約85萬人。

公保也跟進了。考試院已公布，2014年、2015年、2019年、2020年及2021年等共五年度之公教人員保險年金給付金額，將自2024年6月1日起調整，調幅5.51%至7.59%之間，估計1.2萬名退休私校教職員、財政部、經濟部旗下國營事業退休人員受惠。

依「公教人員保險法」規定，為確保給付得以因應物價變動及通貨膨脹等，當主計總處發布之消費者物價指數累計成長率達正負5%時，即須啟動調整機制，並且考量「國家經濟環境」、「政府財政」與「公保準備金」之財務盈虧等三項法定因子後調整比率。因公保財務健全，100%提存準備，因此決定按CPI實際累計漲幅調漲公保年金給付。

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