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防詐騙 櫃買中心推線上互動遊戲
櫃買中心為響應行政院及金融監督管理委員會防制金融投資詐騙政策，特舉辦「2024年防制金融投資詐騙線上互動遊戲」，以寓教於樂的方式讓民眾認識常見的詐騙手法，提升防詐意識。
活動自今（24）日起至7月28日止，為期五周。本次活動將依參與人數決定抽獎名額，參加人數愈多，抽獎名額愈高，只要動動手指回答問題就有機會抽中100元超商禮券，歡迎民眾踴躍參加。
詐騙集團無所不用其極，學會辨識詐騙手法、提高防詐騙意識，並採取正確的應對策略，就能夠有效地保護自身財產安全。本次線上互動遊戲匯集了最新AI詐騙、虛擬資產詐騙、股票抽籤詐騙、LINE投資群組詐騙等手法，民眾可透過互動遊戲認識相關詐術並提高警覺，以遠離詐騙陷阱。
櫃買中心提醒，投資沒捷徑，應循合法管道，勿聽信任何來路不明消息，更不要輕易交付財物或個資給他人。
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