讓愛更給力 利變型終身壽險具備資產累積及傳承功能

保險的功能在於以保險保障守護個人與家庭，而壽險更是以「愛」為出發點，透過壽險身故或是完全失能給付，讓家人仍然能夠獲得妥善的照顧。隨著現代人經濟條件、價值觀及保險需求的持續進化，壽險的種類及功能日趨多元，強調資產累積及傳承功能的利率變動型終身壽險，近年來更是深受市場歡迎，不僅保單計價有美元及新台幣的幣別之分，亦有還本功能的選擇；面對眾多的保險商品，確認投保目的、聽取專業意見、善用試算工具，為家人做最好的安排與打算，讓愛更給力。

相較於一般壽險，利率變動型終身壽險有宣告利率的機制，可以兼顧保障及增值。利變型終身壽險除了提供壽險保障，透過與宣告利率的連動，保障可靈活反應市場利率而有機會增值，在宣告利率高於保險契約的預定利率時，就可以獲得增值回饋分享金，讓資產持續累積。宏泰人壽表示，利變型終身壽險的保單內容隨著市場需求變化而強調個別的功能性，市面上所見，有的強調還本，有的則側重於資產累積，新推出的「宏泰人壽泰得利利率變動型終身保險（ITV）」保單設計，則相對重視資產累積與守富傳承。

一般而言，利率變動型終身壽險的要保人可以選擇增值分享金的給付方式；以ITV為例，要保人在投保時有兩種給付方式可供選擇，一是購買增額繳清保險金，另一是抵繳應繳保險費，而自保單第7年度開始，只要被保險人的保險年齡達16歲，除了前述兩種給付方式之外，另有儲存生息及現金給付等選項，讓被保險人可以評估何者對自己最有利之後，再做出決定。另外，在保費及保險金給付的方式也有自主彈性決定的空間，ITV可分期繳納保費，亦可選擇躉繳，更貼近時下要保人偏好一次付費結清的需求。

利率變動型終身壽險具備資產累積及傳承功能，當預算有限而保單功能選擇眾多的情況下，要保人可以先確認投保目的，針對功能部份予以選擇，向信任的壽險顧問諮詢，同時善用試算工具；確認適合的保單類型之後，再針對各細項條件加以評估決定。

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